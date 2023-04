Odchovanec klatovského hokeje Adam Jiříček si zahraje na MS do 18 let

Od 20. do 30. dubna se ve švýcarských městech Basilej a Porrentruy uskuteční mistrovství světa hokejistů do osmnácti let. To bude i s účastí odchovance klatovského hokeje Adama Jiříčka, v současnosti obránce plzeňské Škodovky, který si v letošní sezoně odbyl premiéru v extraligovém áčku, a to ve věku 16 let a 194 dní v zápase 36. kola proti úřadujícím šampionům a letošním finalistům z Třince.

Adam Jiříček ve své premiéře v extralize na ledě Třince. | Foto: Lukáš Filipec (HC Oceláři).