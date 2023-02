„Led tu není špatný, i když se tvoří trošičku víc sněhu. Malinko je znát umělé osvětlení, které tady není nad ledem, ale je ze stran. Ale zase to není nic moc jiného, než na co jsme zvyklí,“ říkal po tréninku klatovský gólman Kolář a už se těší na středeční večer, až to celé vypukne. „Mám zprávy, že se přijedou podívat rodiny kluků. Doufám, že bude hodně lidí. Od nás i z Chebu, a že si to všichni, my i fanoušci, maximálně užijeme,“ přeje si závěrem.

Snad nebude pršet, doufá trenér Straka před středečním Winter Classic ve Stříbře