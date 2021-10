O víkendu se hraje pouze jedno utkání, a to dohrávka 3. kola mezi HC Čápi a HC Tomahawk (úvodní buly je na programu v sobotu od 18.15 hodin).

/ŠLAH 2021/ Na zimním stadionu v Klatovech bylo na programu už čtvrté kolo 13. ročníku Šumavské ligy amatérského hokeje, letos hrané jako Šroubek Cup3. A ti, co si našli cestu do ledového paláce klatovského hokeje, se rozhodně nenudili. K vidění byl totiž svižný hokej a ve čtyřech duelech kola padlo celkem čtyřiačtyřicet branek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.