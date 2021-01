„Jestli mě trenéři postaví, tak si ten zápas užiju. Na Spartě, a vůbec proti ní, hraju rád. Pokud nastoupím, udělám pro výhru maximum, sto procent,“ sdělil vlasatý útočník po úvodním tréninku na plzeňském ledě.

Když byste se měl představit jako hokejista, co byste řekl?

Že hraju rád na puku a přitom se snažím hledat spoluhráče. Jsem víc rozehrávač, ale vystřelit snad také umím. A přestože jsem spíš ofenzivní hráč, tak se snažím pomáhat i v defenzivě a odvést si tu svůj díl práce.

V českobudějovickém Motoru jste až tolik prostoru nedostával. Tušíte proč?

Třeba sedm zápasů za sebou jsem nehrál, což pro mě bylo nečekané, a spokojený jsem s tím pochopitelně nebyl. Zvlášť když jsem cítil, že pokud jsem prostor měl, tak se mi docela dařilo. Situace se ale neměnila, a tak jsme s agentem hledali tým, kde by moje herní vytížení bylo větší. A když se ozvala Plzeň, byla to jasná volba.

Přitáhlo vás i to, že se v Plzni sází hodně na mladé?

Určitě. Trochu mě to až překvapilo, že se ozvala zrovna Plzeň, která je v extralize čtvrtá, a já byl v posledním týmu soutěže. Ale to, jak se v Plzni pracuje s mladými kluky, je mi sympatické a těším se na to.

Sportovní manažer Tomáš Vlasák prohlásil, že jste hráč s potenciálem. Jak se vám to poslouchá?

Je to povzbuzující. Tomáš Vlasák byl výborný hráč, stejně jako další lidi ve vedení Plzně. Budu se snažit, abych jejich očekávání naplnil a prosadil se ještě víc než v Českých Budějovicích.

Budete chtít ukázat, že klub udělal chybu, když vás uvolnil?

Určitě chci dokázat, že jsem si větší prostor na ledě zasloužil. A očekávám, že také budu víc bodovat. V Plzni je lepší tým, víc útočné mužstvo, což by mi mělo nahrát.

Panuje v plzeňském mužstvu, vzhledem k jeho pozici v popředí soutěže, větší pohoda než v posledním Motoru?

Myslím si to, ale teprve to musím poznat (úsměv). I když kabina v Budějovicích byla taky super. Jsou tam skvělí kluci, ale určitá deka z narůstajícího počtu porážek tam je.

Proč jste si na dres vybral číslo 33?

V Motoru jsem měl trojku, s tou se mi dařilo a byl jsem s ní spokojený. Jenže teď mi jeden důležitý pán řekl, že trojka je pro obránce a ať si raději vyberu dvouciferné číslo. Tak jsem zvolil třiatřicítku.