Jenže Klatovy inkasovaly v závěrečné části hry pět gólů, z toho dvě branky dali Písečtí až v poslední minutě (35 vteřinách). Domácím v derniéře roku nešly ani přesilovky – sami v nich totiž dvakrát inkasovali. A nic platné jim nebylo ani to, že také dvakrát v početní nevýhodě dokázali skórovat.

Hokejisté Klatov (v bílém) nestačili na Písek.Zdroj: archiv IHC Králové Písek

Klatovské hokejisty dostal do vedení už v 6. minutě David Michel, jenž využil asistencí Waltera s Tulačkou, ale o tři minuty později srovnal z přesilovky Daniel Dudáček. Západočeši pak ve druhé třetině vedli díky trefám kanonýra Jiřího Uhlíka s Josefem Roubalem už 3:1, ale do kabin se po čtyřiceti minutách šlo za těsného stavu 3:2, neboť Písek vrátil do hry v čase 30:05 Jakub Čížek.

Necelé tři minuty po zahájení závěrečné periody bylo v Klatovech srovnáno, když se ve vlastním oslabení prosadil hostující ostrostřelec Vojtěch Šuhaj. Jenže z vyrovnávacího kotouče v síti se svěřenci píseckého trenéra Milana Filipiho neradovali dlouho, neboť ve 46. minutě vrátil Klatovanům vedení Jiří Uhlík, který dal druhý gól domácích v zápase v početní nevýhodě. Divoký souboj ale pokračoval i nadále – za malý okamžik srovnal svým dalším zásahem Jakub Čížek a jedenáct minut před koncem se začínalo prakticky od začátku.

A gólové hody (včetně branek ve vlastním oslabení) pokračovaly. I hosté totiž skórovali ve hře čtyř proti pěti podruhé – konkrétně se radoval opět agilní Jakub Čížek, jenž v 54. minutě zkompletoval hattrick. O minutu později naštěstí domácí hokejisty vrátil zpátky do sedla David Michel, jenž srovnal na 5:5. Když už to vypadalo, že utkání rozhodne až prodloužení nebo nájezdy, přišel pro domácí šok. V čase 59:25 rozvlnit klatovskou síť Sýbek a sedm sekund před koncem pečetil vítězství hostů trefou do odkryté domácí svatyně Lukáš Volf.

SHC Klatovy – IHC Králové Písek 5:7

Třetiny: 1:1, 2:1, 2:5. Branky a nahrávky: 6. Michel (Walter, Tulačka), 24. Uhlík, 30. J. Roubal (Kolda), 46. Uhlík (D. Roubal), 55. Michel (Tulačka, Beránek) – 9. Dudáček (Sýbek, Volf), 31. Čížek (Bednařík), 43. Šuhaj (Sýbek), 49. Čížek (Dosek), 54. Čížek (Bednařík), 60. Sýbek (Šuhaj, Dudáček), 60. Volf (Šuhaj). Rozhodčí: Šmika – Hradil, Sýkora. Vyloučení: 5:4. Vyšší tresty: 1:0 (Walter 2 + 20 minut za nesportovní chování). Využití: 1:1. Góly v oslabení: 2:2. Nejlepší hráči zápasu: David Michel (2+0) – Jakub Čížek (3+0). Diváci: 150.



SHC Klatovy: Lokajíček (Pitel) – Brtník, Houfek, Vajner, Houdek, Kovářík, Walter – J. Roubal, Beránek, Tulačka, Kaiser, Uhlík, Michel, Eret, D. Roubal, Kosnar, J. Procházka, Kolda, Morawetz. Trenér: Michal Straka.

IHC Králové Písek: Maleček (Kříž) – Tampier, Dosek, Kouba, F. Novák, Hail, Dudáček – Novotný, Čížek, Bednařík, Janoch, Janoška, L. Volf, Sýbek, J. Volf, Rod, Šuhaj, Brož. Trenér: Milan Filipi.



Ostatní výsledky 26. kola: HC Tábor - TJ HC Řisuty 8:0, BK Havlíčkův Brod - HC Stadion Cheb 4:3, HC Kobra Praha - HC Baník Příbram 5:2.

