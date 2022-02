A vzhledem k tomu, že Havlíčkův Brod uspěl v souběžně hraném souboji na půdě druhé Příbrami (4:0), ztratili Západočeši i poslední naději na postup do play-off. „Je to škoda, zápas jsme měli dobře rozehraný. Ve druhé třetině jsme soupeři odskočili na 4:2 a měli šance přidat pátý gól. Bohužel jsme je nedali, protože jsme to zase přehrávali,“ posteskl si v pozápasovém videorozhovoru pro klubový web trenér klatovských hokejistů Michal Straka.