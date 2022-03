Klatovský hokejista Petr Eret (s číslem 7) byl nejproduktivnějším hráčem západočeského celku a třetím nejčastěji bodujícím borcem celé soutěže. Ani jeho výkony však týmu do play-off nepomohly.Zdroj: Jindřich Schovanec

V první polovině sezony to vypadalo, že jeho tým ve vyřazovací části chybět nebude, ale zlom nastal po Vánocích, kdy se Západočechům přestalo dařit.

„Letošní sezona byla jako na houpačce. První půlka byla z naší strany celkem slušná, drželi jsme se na postupových příčkách a pravidelně sbírali body. Nicméně s příchodem nového kalendářního roku se nám přestalo dařit a začal se na nás dotahovat Havlíčkův Brod. Vždyť v lednu jsme vyhráli snad pouze jediné utkání,“ posteskl si mladý útočník.

Sám teď s odstupem času přemýšlí nad tím, co bylo příčinou toho, že jeho tým letos skončil už po základní fázi. „Bylo hodně zápasů, ve kterých jsme vedli o dva nebo tři góly, ale nakonec jsme o body přišli. Myslím si, že právě tyhle duely rozhodly o tom, že jsme do play-off nepostoupili,“ míní Eret.

A připomíná, že Klatovy měly opět jeden z nejmladších týmů ve druhé lize. „Když jsme dostali jeden gól, tak jsme se možná zbytečně začali bát o výsledek. Je možné, že nám právě v těchto chvílích chyběly zkušenosti,“ tvrdí.

I přesto boj o play-off s Havlíčkovým Brodem trval téměř až do konce. „Poslední měsíc jsme měli vše ve svých rukou. Do karet nám hrály také dvě dohrávky s Pískem a Řisuty. S Buldoky jsme nicméně prohráli, a to byl asi klíčový zápas sezony. Celkově jsme ale odehráli celou řadu utkání, ve kterých jsme lacině ztratili body, a ty nám na konci chyběly,“ litoval forvard.

Z osobního hlediska je spokojený, ale je mu líto, že jeho fantastická bodová sbírka nakonec přišla vniveč. „Nebylo to z mé strany špatné. Navíc jsem se díky tomu, že se mi vyhýbaly nemoci a zranění, cítil fyzicky dobře a celkově dost v pohodě. Ale mrzí mě, že jsem nepomohl víc k tomu, abychom se dostali do play-off,“ zůstává zklamaný z konce sezony.

Teď už jen sleduje dění ve vyřazovací části na dálku z pohodlí domova. A zdůrazňuje, že i přesto, že například Tábor má letos neskutečně našlapaný a dobře složený kádr, bude mít i on boj o postup do druhé nejvyšší domácí soutěže, velmi složitý. „Letošní cesta do Chance ligy je hodně trnitá, takže si myslím, že kluby z druhé ligy to budou mít poměrně těžké. Nicméně Tábor s Příbramí jsou kvalitní týmy, a když by se jeden z nich dostal do baráže a vše si sedlo, myslím si, že by tam celky z Chance ligy mohly potrápit,“ dodává.

