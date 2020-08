„V základní části bude čtyřiadvacet účastníků rozděleno podle územního principu do tří skupin, v nichž se střetnou šestikolově každý s každým," uvedl Český svaz ledního hokeje (ČSLH) v tiskové zprávě.

A proč takový zásah do tradic soutěže? Důvod je prostý. Vyřazovací bitvy se neuskuteční vzhledem k obavám z případných karantén, které by mohly narušit průběh klasického play-off. Své by o tom mohly povídat mnohé kluby, které tato nepříjemnost ještě v letní přípravě postihla – například HC Příbram nebo extraligový Motor České Budějovice. „Vítězové tří základních skupin se následně utkají bez započítání předchozích výsledků dvoukolově každý s každým, přičemž nejlepší mužstvo získá právo účasti v Chance lize," vysvětlili představitelé svazu. Dobrou zprávou je, že ze třetí nejvyšší domácí soutěže se pak stejně jako z elitních dvou českých soutěží nebude sestupovat.

Jenže nakonec může být všechno jinak. Klatovský trenér Michal Straka se totiž spojil s ostaními trenéry skupiny jih a proti rozhodnutí činitelů ČSLH se bude chtít odvolat.

„Absolutně s tím nesouhlasíme. To si oni rozhodli sami. Už jsme se spojili s ostatními kluby v naší skupině a většina s tím nesouhlasí. Momentálně dáváme dohromady odvolání proti rozhodnutí,“ řekl Straka Deníku s tím, že argument o obavách z karantény mužstev není v této situaci adekvátní.

„Koronavirus tady bude celou sezonu, ale my se tím musíme vyrovnat. Hokej hrajeme, protože ho máme rádi, hrajeme ho pro lidi. Pokud se v týmu objeví třeba jeden člověk nakažený covid-19, tak půjde do karantény a nevadí to. Pokud bude muset do karantény celý tým, tak se holt zápasy kontumují, když nebude jiné východisko. Rozhodně ale chceme hrát play-off,“ dodal rozhořčeně klatovský šéf lavičky.

Jak celá situace nakonec dopadne?

Rozdělení skupin 2. ligy pro sezonu 2020/2021



Skupina jih: HC Stadion Cheb, SHC Klatovy, IHC Králové Písek, HC David servis České Budějovice, HC Tábor, HC Příbram, HC Kobra Praha, BK Havlíčkův Brod. Skupina sever: Mostečtí Lvi, HC Draci Bílina, HC Děčín, HC Vlci Jablonec nad Nisou, HC Řisuty, BK Nová Paka, HC BAK Trutnov, HC RODOS Dvůr Králové. Skupina východ: Orli Znojmo, SHK Hodonín, HHK Velké Meziříčí, HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Opava, HK Nový Jičín, HC ISMM Kopřivnice, SKLH Žďár nad Sázavou.