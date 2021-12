Tábor, ačkoliv prohrával, po dvou třetinách vedl 4:2 a ještě čtyři minuty před koncem vedl o jednu branku. Jenže Klatované v závěru vstřelili tři góly a nakonec slavili nečekanou výhru 6:4.

„Podali jsme týmový výkon od Polívce (Patrik Polívka – pozn. autora) až po kluky vpředu. I když jsme prohrávali, věřili jsme, že když dáme na začátku třetí třetiny kontaktní gól na 3:4, může se pak stát cokoliv. A to se nakonec povedlo,“ rozplýval se v rozhovoru pro klubový web trenér SHC Klatovy Michal Straka.

Zkušený kouč byl rád, že jeho tým konečně prolomil smůlu, která se mu v poslední době lepila až na paty (a hlavně na čepele hokejek).

„Předtím jsme prohráli s Kobrou nebo v Havlíčkově Brodě po prodloužení, kde jsme jeli čtyřikrát až pětkrát sami na branku, ale nedali jsme. Teď se nám to trošku vrátilo. Strašně důležité vítězství,“ kvitoval lodivod.

K zápasu se v pozápasovém videorozhovoru vyjádřil i gólman Patrik Polívka. „Musím kluky pochválit. Hráli jsme výborně dozadu, výhra je parádní,“ liboval si brankář Klatov, podle něhož rozhodla psychická síla mužstva. „Nesložili jsme se, i když jsme prohrávali. V předchozích zápasech to bylo naopak. Když nám to tam napadalo, už jsme se nedokázali vrátit zpět do tempa," uznal.

