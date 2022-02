Důvodem střelecké exploze Baníku byla i častá vyloučení hostujícího týmu, jehož hráči v početních nevýhodách ztratili hodně sil. A také dvakrát inkasovali.

Tři tresty Západočeši navíc dostali za méně standardní prohřešky – příliš mnoho hráčů na ledě či nesportovní chování klatovského trenéra Michala Straky, jemuž se v některých momentech vypjaté bitvy příliš nepozdávaly výroky důležitých mužů ve slušivých dresech pruhovaného designu.

„Zápas se definitivně rozhodl ve druhé třetině, ve které jsme byli hodně vylučování. I já dostal jeden dvouminutový trest, protože mi z některých posouzených situací už vytekly nervy,“ vysvětlil Deníku klatovský trenér Straka, který se k tomu více vyjadřovat nechtěl, ale zároveň se na nic nevymlouval.

Hokejisté Klatov (v červeném) prohráli ve středu v Příbrami 1:7. Zdroj: Jindřich Schovanec

Dost dobře si několik hodin po zápase uvědomoval, že utkání se mohlo vyvíjet jiným směrem už v první třetině. „Za stavu 2:0 pro domácí jsme tam měli dostatek šancí na to, abychom vstřelili kontaktní gól. Kdybychom snížili, což bychom si podle mého názoru za výkon i zasloužili, mohlo to být ve druhé třetině úplně jiné utkání,“ tvrdil někdejší hráč plzeňské Škodovky.

Jenže na „kdyby“ se nehraje. Příbram v prostřední části hry zkrátka vstřelila pět branek a do závěrečné třetiny šla se sedmigólovým náskokem. Tam už se prosadil minutu a půl před koncem z trestného střílení pouze Petr Eret, neproduktivnější klatovský hokejista letošní sezony (26+33), který napsal pěknou, i když bezbodovou tečku za výsledkově jednoznačným mačem.

Hokejisté Klatov (v červeném) ztrácejí na čtvrtý Havlíčkův Brod čtyři body.Zdroj: Jindřich Schovanec

Další utkání? To čeká klatovské borce už v sobotu a opět proti Příbrami. Tentokrát však v domácí aréně (17.30). „Poté nás čeká pět klíčových zápasů v závěru základní části, ale my teď koukáme jenom na sobotní odvetu s Příbramí. Potřebujeme výhru, která by nás výrazně nakopla. Hlavně ale chceme Příbrami oplatit středeční porážku,“ hlásí Straka, který o víkendu pravděpodobně nebude mít k dispozici útočníka Vojtěcha Tulačku, jenž v Příbrami dostal novou image. „Přišel o čtyři zuby,“ litoval Straka.

„Ale už by snad mohli být Kuba Procházka a obránce Houdek. Hodně by nám tihle kluci pomohli, protože těch absencí je dost a skoro každý zápas jsme teď hráli pouze na pár lidí,“ doplnil klatovský lodivod.

