„Do zápasu s Jabloncem jsme vstoupili špatně, zase jsme prohrávali a když jsme později dotáhli utkání na 2:2, hned jsme inkasovali třetí gól. Poté se to svezlo do jakési křeče. Poslední zápasy se nám prostě nevedou, někteří hráči to nezvládají, tak to je," uvedl malou chvíli po zápase pro klubovou televizi SHC viditelně zklamaný asistent trenéra Klatov Ivan Vlček.