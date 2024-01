Nejen Sušice. Do akce Týden hokeje se zapojí i na zimním stadionu v Klatovech

Od 15. do 21. ledna bude téměř 160 klubů v České republice součástí oblíbené akce Týden hokeje, která se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná již poněkolikáté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem už 37 tisíc dětí. Letos se do akce opět zapojí i oddíl HC Klatovy, a to ve středu 17. ledna od 16.00 hodin.

Týden hokeje, Klatovy - ilustrační snímek. | Foto: Jindřich Schovanec