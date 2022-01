Nevyužité šance a laciné góly. Nezvládáme klíčové momenty zápasu, mrzí Straku

O jeden gól méně vstřelili, za to o dva méně také inkasovali hokejisté AHC Vačice. Ti přehráli tým HC Čápi, který do utkání nastoupil pouze s devíti hráči do pole, vysoko 7:2. Dařilo se i Vizionářům, kteří roztančili klatovské Tango podle svého rytmu a porazili jej po urputné bitvě 4:2. Díky výhře se navíc vyhoupli do čela neskutečně vyrovnané tabulky, kdy první tři týmy mají shodný počet jednadvaceti bodů. Ve zbývajícím duelu kola udolalo Marsy srdnatě bojující a dotahující (leč nakonec neúspěšně) Tomahawk (5:4).

AHC Vačice – HC Čápi 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 9. Mach (Benda), 18. Smolík (Benda), 20. Joza (Smolík), 21. Reitmayer, 31. Benda (Smolík), 36. Benda (Smolík), 42. Smolík – 24. Novák (Knedlík), 37. Rendl (Farný). AHC Vačice: Korčík – Hlaváč, Janda, Joza, Mach, Kolář, Míšek, Reitmayer, Smolík, Benda, Rovenský, Dvořák, Čuban. HC Čápi: Knedlík – Uhlík, Jandík, Muchna, Farný, Bauer, Mazanec, Rendl, Novák, Hejduk.



HC Marsy Klatovy – HC Tomahawk 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Kučera (Ludvík), 14. J. Vítovec (Vlach st.), 16. J. Vítovec (Vápno), 29. Kučera (Ludvík), 32. Němec (Ludvík) – 12. Voves (Palečko), 31. Palečko (Vávra), 31. Palečko (Koutník), 39. Jedlička (Vávra). HC Marsy Klatovy: Bečička – Vápno, Němec, Kučera, Čihánek, Ludvík, Vlach st., Bohuslav, Pytel, J. Vítovec, K. Vítovec. HC Tomahawk: Pericat – Pelíšek, Vávra, Voves, Polena, Mikuláš, Palečko, Jedlička, Vacek, Koutník.



AHC Dynamo – HC 2009 Nýrsko 8:4 (5:0, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 3. Tochor (Cingroš), 5. Sedláček (Bohuslav), 6. Tochor (Král), 12. Hejduk (Sedláček), 13. Cingroš (Janouškovec), 16. Sedláček, 23. Bohuslav (Sedláček), 38. Cingroš z trestného střílení – 19. Kopelent, 33. Muchka (Cvachovec), 37. Kopačka (Cvachovec), 45. Zdichynec (Václavovic). AHC Dynamo: Rada – Rajšl, Hejduk, Cingroš, Janouškovec, Král, Sedláček, Beer, Tochor, Bohuslav, Vladař. HC 2009 Nýrsko: Vodička – Kopačka, Muchka, Cvachovec, Zdichynec, Kopelent, Kubík, Novotný, Václavovic, Hora, Koutník.



HC Tango Klatovy – HC Vizi Auto 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Rajtmajer (Burcal), 42. Burcal – 4. Janoušek (Hlaváč), 11. Hlaváč (Janoušek), 30. Hradecký (Hlaváč), 35. Hlaváč (Janoušek). HC Tango Klatovy: Sazama – Burcal, Gajdušek, Havlík, M. Koryťák, K. Koryťák, Mazanec, Pechan, Procházka, Rajtmajer, Roubal, Votava. HC Vizi: Pitra – Vizinger, Hradecký, Kovařík, Kohout, Čížek, Janoušek, Novák, Hika, Pasker, Hlaváč.

Dvougólové vedení hokejistům nestačilo, favorit trestal ze smrtících přesilovek