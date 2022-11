„Je to nepříjemné, ale nemůžeme se tím nechat svazovat. Je to pryč, další zápas prostě musíme urvat nějaké body,“ prohlásil 36letý forvard, který v extralize odkroutil již přes sedm set startů.

V pátek se Plzeň utká v Hradci Králové od 18 hodin s Mountfieldem a v neděli hostí mistry z Třince (16.30).

Jenže zápas s Kladnem jste začali špatně. Jako by na tým dolehlo vědomí důležitosti souboje s nejhorším týmem extraligy.

Jestli nás svazovalo, že jde o hodně, to nevím. Ale chtěli jsme začít úplně jinak, místo toho bylo Kladno o parník lepší. Důraznější, kvalitnější na puku. Po první třetině se to sice srovnalo, ale rozhodně jsme takhle začít nechtěli.

Jak i tak udržet hlavy nahoře? Nepodlehnout panice?

Je určitě důležité, aby kabina stále fungovala a nebyla tam nějaká deka, stres. Ale když se nedaří, tak je třeba se věnovat i vážným věcem.

Asi není příjemné po letech, kdy Škodovka hrála nahoře, pohybovat se ve spodních patrech a rvát se o každý bod. Takovou sezonu jste v Plzni ještě nezažil, že?

Přesně tak. Rádi bychom zase hráli nahoře, ale není to jednoduché. Letos je liga ještě vyrovnanější. S každým můžete vyhrát, s každým prohrát. Kladno je sice poslední, ale hraje výborně. Nedá se říct, že by v soutěži byl někdo slabý. Je to boj o každý bod, a tak to bude až do konce.

Jako tvořivý centr jste si předtím užíval hokej, výhry a pozici v elitní pětce extraligy. Jenže teď je to urputný boj, strkanice a šarvátky. Jak tohle berete?

Samozřejmě, když se daří, člověk si hokej víc užívá, je v lepším rozpoložení. Každý to chce. Ale musíte si to zasloužit výkony a hlavně dobrými výsledky. Takový je sport.

Říkáte si, že byste měl jako jedna z opor přispět k obratu? Přidat víc gólů, asistencí?

To bych moc rád, bohužel, zatím se to nevede (21 zápasů, 4 góly + 5 asistencí). Ale doufám, že se to zlomí. Když dá hráč nějaké góly, hned se mu hraje líp, cítí se dobře. Musíte tomu jít ale naproti. Chtěl bych samozřejmě týmu pomáhat víc.

Je problém i to, že se od začátku sezony okolo vás vystřídalo hodně křídel?

Sestava se mění, točí, zatím se to neustálilo. Je to logické, když nejsou výsledky, trenéři hledají, sestava se mění. Není to jako dřív, kdy alespoň nějaké dvojičky fungovaly a zůstávaly spolu.

Souhra neklape?

Je to i o tom, ale zároveň to souvisí s výsledky. Když se boduje, všechno jde lépe. Když výsledky nejsou, tak se točí se sestavou. Tak to je. Ale vůbec si nechci stěžovat, natož na moje kolegy z útoku. Každý udělá chybu, já nebo oni. Jsme jeden tým a musíme si pomáhat navzájem.

Před sebou máte zápasy v Hradci Králové a pak doma s Třincem. Nic lehkého.

Jo, čeká nás těžký konec týdne. Ale jak jsem říkal, zápasy už budou všechny těžké, a je jedno jestli se utkáme s mančafty shora, zdola nebo okolo nás. Všechny jsou výborné. Ale budeme chtít uspět v Hradci i doma s Třincem. Chceme bodovat.

Přesto se zdá, že bohatší kluby zbytku pole odskakují. Ta finanční síla je znát?

Nejspíš. No, a tak by teď mohly malinko zvolnit, ne? (úsměv). My prostě musíme rvát každý kousek ledu a získat co nejvíc bodů. Jen tak se můžeme v tabulce posunout na lepší místa. Ale to chce každý, a bude to těžké.

Neohlížet se zpátky, sebrat síly a znovu vytáhnout do boje s odhodláním zvítězit. To je mantra, kterou si opakují v hokejové Plzni. V minulých třech utkáních Indiáni urvali jen dva body, po 21. kole jsou v extralize s 26 body devátí, ale v dosahu celků z chvostu Českých Budějovic a posledního Kladna.

„Jak udržet hlavy nahoře? Trénovat, pracovat dál, myslet pozitivně, o což se snažíme. Hodit porážky za hlavu. Ta s Kladnem nás mrzí, nepovedlo se nám dát góly, přitom možností z přesilovek bylo dost. Pracujeme na tom a do dalšího zápasu musíme jít naladění vítězně,“ prohlásil před pokračováním ligy plzeňský trenér Petr Kořínek.

Škodovka dnes v Hradci narazí na nevyzpytatelný Mountfield. Šestý tým soutěže (29 b.), kterému mají modrobílí oplácet nakládačku 2:5 z úvodu října v Plzni. Ale také jediného českého zástupce v Lize mistrů, jenž se přes švédský Färjestad probil do čtvrtfinále.

„Ve vyrovnané soutěži si soupeře nevyberete. Hradec i potom Třinec mají velkou sílu. Věřím ale, že nás to vyburcuje a získáme nějaké body,“ přál si hlavní kouč Indiánů.

A nedomnívá se, že by na jeho svěřence doléhala zhoršená pozice a nutnost zabrat. „Nemyslím si, že by hráči byli nervózní. První třetina proti Kladnu se nám sice nepovedla ale předtím v Brně jsme odehráli dobrý zápas,“ uvedl Kořínek. „Ale musíme víc střílet, tlačit se do branky a dát víc gólů,“ zdůraznil trenér.

Bohužel se i v dalších kolech musí obejít bez řady zraněných hráčů. „Většina z nich sice trénuje, doufáme, že v nejbližší době už nastoupí, v nadcházejících kolech to ale ještě nebude,“ sdělil Petr Kořínek.