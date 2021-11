… tento duel však nebyl dohrán, byl předčasně ukončen ve 37. minutě pro malý počet hráčů hostů z týmu Drahonic, a to po vyloučení tří hokejistů do konce zápasu! Vyloučením předcházelo hrubé nesportovní chování, vyhrožování i fyzické napadení rozhodčích. Padaly nadávky, rány pěstí i vyhrožování likvidací. Vše se bude dohrávat u zeleného stolu na Okresním svazu ledního hokeje ve Strakonicích, který tuto meziokresní soutěž řídí.

Luby (černooranžové dresy) přehrály Drahonice (hráči v zeleném), ovšem utkání bylo ve 37. minutě předčasně ukončeno.Zdroj: archiv Deníku

Propadajícími jsou ale zcela jasně hosté z Drahonic. Je nutné dodat, že inkriminované utkání odřídili dva dlouhodobě nejlepší hokejoví rozhodčí okresu Klatovy Martin Tvrdík, který je pravidelně delegován na zápasy 1. ligy a Michal Rubáš, jenž řídí řadu let souboje ve druhé hokejové lize.

I přes porážky zůstávají se šesti body v čele tabulky Drahonice před Katovicemi, které mají též šest bodů, ale horší skóre (oba celky mají navíc k dobru odehrát ještě dva zápasy). Na třetí místo se se stejným počtem bodů jako dva nejlepší týmy soutěže vyhouply Horažďovice (25:22), čtvrtá pozice patří lubskému Startu (19:39, 4 body) a poslední zůstává se ziskem dvou bodíků TJ Sušice, která má též k dobru odehrát ještě dva zápasy.

Horažďovice – Katovice 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Branky: Panský a Košatka 2, Kursch, Kašpar – Hodánek, Krůček. Rozhodčí: Mitáš, Vacek, Vokoun. Vyloučení: 2:3.



O příznivém výsledku rozhodly Horažďovice ve druhé třetině, kterou vyhrály 3:0. V té závěrečné pak zvyšoval na 4:0 svým druhým gólem v zápase Martin Panský. I přesto se hosté ještě dokázali vrátit do hry, když se vzápětí gólově prosadil kapitán Hodánek a na 4:2 snižoval v přesilovce Krůček.



To však bylo od favoritů vše. V 51. minutě se z trestného střílení nemýlil domácí Kašpar a o tři minuty později uzavřel účet povedeného zápasu na 6:2 pro Horažďovické Košatka.

Luby – Drahonice 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) – nedohráno, ukončeno ve 37. minutě

Branky: Martykán, Mach, Šmíd, Vávra, Koranda – Srb, Koubek. Rozhodčí: Tvrdík, Rubáš. Vyloučení: 2:10, z toho hostující Dorner na 2 + 10 + 20 (do konce utkání za hrubé nesportovní chování), drahoničtí Zeman a Vávra do konce utkání za fyzické napadení rozhodčího a vyhrožování.



Favorizovaní hosté přijeli k utkání do Klatov jen v devíti lidech a v první třetině uhráli remízu 1:1, když za domácí otevřel skóre Lukáš Martykán a za hosty vzápětí srovnával Jan Srb. Ve druhé třetině však domácí Start začal hosty přehrávat a začal střílet i branky. Dva slepené góly přišly ve 26. minutě z hole Macha a Šmída, na 4:1 zvyšoval o tři minuty později Vávra.



Luby (černooranžové dresy) přehrály Drahonice 5:2, ale…Zdroj: archiv Deníku



Hosté nestíhali, hráli nečistě, byli často vylučováni a s nepříznivým stavem skóre se jen těžko vyrovnávali. V 31. minutě se sice dokázal gólově prosadit hostující Koubek, který snížil na 2:4 z pohledu jeho týmu, ale to bylo ze strany jihočeských Drahonic nakonec vše.



Domácí zásluhou další přesilovkové trefy Davida Korandy přidali ve 37. minutě pátou branku. Poté bylo utkání rozhodčími předčasně ukončeno. Udály se totiž věci, které se sportem nemají nic společného…

Následující program – sobota 14.00: Sokol Katovice – TJ Start Luby (zimní stadion Strakonice), neděle 17.00: TJ Drahonice – TJ Sušice (zimní stadion Strakonice), HC Horažďovice má volno.

