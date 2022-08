Zatímco přibližně před dvěma týdny klatovský trenér Michal Straka v rozhovoru pro Deník o změnách v kádru mluvit příliš nechtěl, nyní něco málo poodkryl v povídání pro klubový web druholigového SHC Klatovy.

Tým oznámil o příchod Aleše Matouška.Zdroj: SHC Klatovy

„Jasno máme především o brankáři, tam jsme rádi, že se nám podařilo získat Kristiána Koláře. V obraně počítáme víceméně se stejnými hráči z minulé sezony – to je Filip Kovářík, Dominik Houdek, Standa Vajner, Jan Brtník a Kuba Sysel. Do přípravy s námi naskočil také plzeňský Tomáš Pánek, kterého bychom si chtěli udržet i do sezony. Nově se k týmu příští týden připojí Adam Zich, který loňský ročník odehrál v Řisutech,“ prozradil zkušený trenér Michal Straka.

„Vyzkoušíme ještě několik dalších hráčů a uvidíme. Tady zatím nechci být konkrétní,“ zůstal přece jen ještě zahalený do pořádného zábalu tajemství.

Klatovští hokejisté už druhý týden trénují převážně jen na ledě, první přípravné utkání je čeká v úterý 16. srpna (od 18.00 hodin), a to na domácím ledě proti Písku. V přípravě pak ještě Západočeši, kteří loni skončili před branami play-off, odehrají celkem sedm zápasů – tři doma a čtyři venku.

