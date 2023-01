„Náš výkon byl mnohem lepší než v posledním utkání v Řisutech. POpět nás nebylo moc, ale kluci bojovali, byli silní na puku a dokázali si vytvořit šance. Především ve druhé třetině jsme měli pět šest tutovek, které jsme bohužel neproměnili. A když už jsme dali gól na 1:1, udělali jsme poté zbytečné chyby a soupeř nás potrestal. I ve třetí třetině jsme se snažili, byli domácím vyrovnaným protivníkem, ale nedokázali jsme si pomoci ani minutu a půl dlouho trvající přesilovkou pět na tři. V závěru jsme pak inkasovali ještě čtvrtou branku do prázdné,“ hodnotil utkání zkušený trenér klatovského týmu Michal Straka.

„Nejde nám to, především v zakončení. Na pár gólů se vyhrát zkrátka nedá, to je naše velká bolest, to nás hodně trápí. I když jsme však zase v Praze prohráli, pozitivem byl výkon, od kterého se musíme odrazit,“ doplnil kouč Klatov.

HC Kobra Praha – SHC Klatovy 4:1

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 20. Šťastný, 37. Šteiner (Jedlička, Šťastný), 38. Kolda (Martínek, Knesl), 60. Straka (Šťastný, Dubský) – 34. Roubal (Kvasnička, Kovářík). Rozhodčí: Kraval - Teršíp, Tuháček. Vyloučení: 7:4. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 1:0. Diváci: 175.



Sestava HC Kobra Praha: Sochůrek – Šteiner, Knesl, Duda, Holý, Straka, Kulinič, Svach – Míšek, Kolda, Dubský, Jedlička, Martínek, Šťastný, Nápravník, Petrák, Janča. Trenér: Miloslav Šeba. Sestava SHC Klatovy: K. Kolář – Šilhán, Vajner, Pánek, Kanta, Kovářík, Walter – Kvasnička, Roubal, Ženíšek – Matoušek, D. Čech, Beránek – F. Kolář, Beníšek, Prokop. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky 28. kola západní konference (2. liga): Piráti Chomutov – IHC Králové Písek 6:2, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Letci Letňany 2:8, HC Slovan Ústí nad Labem – HC Benátky nad Jizerou 4:2, HC WIKOV Hronov – HC Řisuty 4:6, HC Stadion Vrchlabí – HC Děčín 5:1, HC Stadion Cheb – HC Tábor 1:2 po prodloužení, HC Baník Příbram – Mostečtí Lvi 3:5.

SHC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Sobotní program 29. kola (2. liga, skupina západ) – 15.00: HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion Cheb, 16.00: HC Slovan Ústí nad Labem – HC Baník Příbram, 17.00: HC Letci Letňany – SHC Klatovy, HC WIKOV Hronov – Piráti Chomutov, 18.00: HC Řisuty – HC Kobra Praha, HC Stadion Vrchlabí – Mostečtí Lvi, HC Vlci Jablonec nad Nisou – IHC Králové Písek, HC Děčín – HC Tábor.

