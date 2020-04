Český hokej v minulých dnech uvedl na svém oficiálním webu, že právo účasti v soutěžích získávají, vedle účastníků, kteří si ho zajistili umístěním v ročníku 2019/ 2020, kluby z nižší soutěže, které dosáhly nejlepšího sportovního výsledku před nuceným ukončením sezony k datu 12. března 2020.

Z Krajské hokejové ligy Karlovarského a Plzeňského kraje (KLM), kde působí také výběr klatovského béčka, dostal tedy podle tohoto kritéria možnost postupu o stupínek výše do druhé české ligy HC Stadion Cheb.

Otázkou pouze bylo, zda se nabídnutého lasa chytne.

A chytl. Ve druhé hokejové lize se tak po áčku SHC Klatovy dočkaly západní Čechy dalšího účastníka. Sice za trochu jiných podmínek, nicméně přece jen zaslouženě. Uplynulou sezonu 2019/2020, kterou ukončil nouzový stav vyhlášený Vládou ČR z důvodu šíření koronaviru SARS-COV2 způsobující zákeřné onemocnění Covid-19, zakončili značně posílení ambiciózní chebští hokejisté nuceně před branami finále play-off soutěže. Rozjetá mašina z Karlovarského kraje ve čtvrtfinále přejela kaznějovské Apollo 4:1 a 10:1 a v semifinále i HC Rokycany 10:2 a 3:2.

V cestě za celkovým triumfem se těšila na finálovou bitvu proti HC Klatovy B. K tomu však již ze známých důvodů nedošlo.

Ambice chebského klubu byly ty nejvyšší – vyhrát KLM, uspět v kvalifikaci s vítězi dalších krajských lig a postoupit do třetí nejvyšší republikové soutěže. I proto chebští hráči a funkcionáři se zájmem sledovali rozhodování Výkonného výboru ČSLH o právech postupů v současné koronavirové situaci. Ten nakonec jednomyslně rozhodl o přiznání práva účasti ve druhé lize mimo jiné i klubu HC Stadion Cheb jako lépe umístěnému účastníkovi finále play-off společné Krajské ligy.

„Zejména po vítězném souboji ve čtvrtfinále a zdolání houževnatého soupeře v semifinále jsme se na finále proti Klatovům velmi těšili, bohužel ale zasáhla vyšší moc. Toto ´vítězství´ si tedy rádi oslavíme. Nyní se musíme urychleně postarat o zajištění možnosti druhou ligu vůbec hrát, to znamená po stránce sportovní v podobě kádru mužstva, tak samozřejmě i finanční. Závazné přihlášky do druhé ligy ČR se musí podat do 22. května 2020,“ uvedl předseda chebského klubu David Speierl.

„Je to zadostiučinění pro celý tým. Vloni jsme nedokázali projít do finále, kluci byli zklamaní a i slzy jsme v kabině viděli. Letos jsme sice byli ochuzeni o emoce z vítězství na ledě, ale je to úspěch, který chebský hokej ještě nezažil. Věřím, že druhá liga zpopularizuje hokej ve městě, že bude větší zájem nováčků, že bude město Cheb skloňováno v titulcích webových portálů nejen s hokejovou tematikou,“ doplnil sekretář Josef Krutina.

Mimochodem, hokejisté klatovského béčka se s Chebem v základní části ročníku KLM 19/20 utkali dvakrát. Ve druhém kole doma zvítězili poměrem 6:5, ale v rámci 13. kola soutěže padli na ledě soupeře vysoko 1:10. Do vyřazovacích bojů postupoval chebský Stadion se ziskem 44 bodů ze třetího místa, záložní tým Klatov skončil po dvaceti odehraných kolech čtvrtý s jednobodovým mankem.