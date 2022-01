Klatovy tak Kohoutům podlehly těsně 3:4, prohrály potřetí v řadě a v tabulce klesly na páté místo, které již nezaručuje místenku do blížící se vyřazovací části. Na předvedeném výkonu lze ovšem stavět, což ostatně v rozhovoru pro klubový facebook potvrdil i klatovský trenér Michal Straka.

„Byl to vyrovnaný zápas s prvním týmem tabulky. Rozhodovalo se ve třetí třetině, ve které jsme podle mého názoru měli větší šance než soupeř, ale pořád jsme dotahovali. Dokázali jsme to dvakrát, ovšem v závěru jsme po špatném střídání inkasovali počtvrté,“ litoval Straka. „Mrzí nás to, protože jsme nebyli horší a minimálně bod jsme si určitě zasloužili,“ posteskl si klatovský kouč.

Fakt, že se jednalo o vyrovnané utkání, potvrdil i hostující kouč Arpád Györi. „Naše cesta za výhrou rozhodně nebyla snadná. Věděli jsme, že má soupeř kvalitní a bruslivé mužstvo, se kterým je to vždycky těžký zápas. V situaci, kdy jsme měli oslabenou sestavu a museli jsme v ní určitým způsobem improvizovat, jsou pro nás tyto tři body velice cenné a důležité. Utkání bylo vyrovnané a my jsme v něm byli šťastnější. To ovšem k hokeji občas patří,“ řekl k sobotnímu těžkému zápasu hlavní trenér Tábora.

