„Do utkání jsme nevstoupili dobře. V první třetině jsme inkasovali tři branky po našich zbytečných chybách. Pak jsme začali hrát důsledněji, povedlo se nám snížit, přečkali jsme několik šancí soupeře a nakonec jsme vyrovnali skóre. Nájezdy pak už byly loterií. Získali jsme bod se silným soupeřem a jsme rádi, jak jsme dokázali zareagovat na průběh utkání,“ těšilo domažlického obránce Matyáše Kubíka.

Na druhé straně bylo naopak i přes dvoubodový zisk cítit zklamání.



„Od druhé třetiny jsme úplně přestali hrát na rozdíl od Domažlic, které hrály až do poslední vteřiny. Pro nás to bylo vytrpěné vítězství po nájezdech,“ bylo cítit zklamání ve slovech útočníka Třemošné Martina Davídka.



Domažlice – Třemošná 4:5 po sn

Třetiny: 0:3, 1:1, 3:0. Branky a nahrávky: 26. Šperl (Šeba), 44. Šeba (Mirovský, Šperl), 45. Holomoj (Morawetz), 54. Baxa (Mirovský, Kubík) – 4. Holý, 9. Holý (Davídek), 11. Davídek (Blumentrit), 25. Polívka (Sieger). Sestava Třemošné: Dědič - Slavík, Smejkal, Soukup, Blumentrit - Albrecht, Šibra, Sedláček, Sieger, Holý, Šucha, Davídek, Polívka, Mainer.

Lokomotiva potvrdila roli favorita a nasázela sto bodů

Předchozí vysokou porážku částečně napravili hokejisté Apolla, kteří porazili rezervu Klatov 5:2.

„Šli jsme do zápasu s respektem k síle soupeře, ale zároveň jsme nechtěli být bojácní. Podařilo se nám vstřelit první gól, který nás uklidnil a dodal klid do hokejek. Do konce první třetiny jsme vedli 3:0. Pak ale Klatovy zabraly a první půlku druhé části nás zatlačily a vytvořily si šance. Podařilo se jim využít přesilovou hru a snížit. Následně jsme ale kontrolovali utkání my a dali jsme ještě dvě branky. Třetí třetinu Klatovy hodně tlačily a my jsme se jen bránili, ale podařilo se nám přečkat tlak jen s jedním obdrženým gólem," hodnotil zápas obránce Apolla Miroslav Brand.

Apollo - Klatovy B 5:2

Třetiny: 3:0, 2:1, 0:1. Branky a nahrávky: 3. Markov (Králíček, Straka), 3. Prachař (Šiška, Jankovský), 7. Samek (Baďouček, Brand), 37. Valečka, 37. Šiška (Baďouček) – 25. Babka (Rückl, Kuželík), 45. Babka (Čuban). V oslabení: 0:1. Sestava Apolla: Holub - Tyll, Baďouček, Jankovský, Brand, Prachař, Urbánek, Šimůnek, Helus, Králíček, Straka, Markov, Karel Valečka, Hanzlíček, Komanec, Šiška, Samek.

Následující program: sobota 15.00: HC Meteor Třemošná - Apollo, 17.00: HC Rebel Město Nejdek - HC Mariánské Lázně, 18.45: HC Klatovy B - HC Tachov, neděle 19.30: HC Baník Sokolov B - HK Rokycany.

Krajská liga.Zdroj: Plzeňský svaz ledního hokeje

