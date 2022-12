„Bylo to těžké utkání, Motor nás přestřílel, avšak některé střely soupeře neměly takové parametry, aby z toho mohl padnout gól. Měli jsme v zápase horší chvíle, ale zase někdy jsme Budějovicím vůbec nic nedovolili,“ hodnotil utkání Petr Kodýtek.

Hokejová extraliga, HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 4:1 (4. 12. 2022)Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Váš první gól na 2:0 ještě v úvodní třetině padl v nezvykle dlouho trvajícím signalizovaném vyloučení, kdy jste přes dvě minuty hráli v šesti na pět.

Já jsem pořád čekal na písknutí sudích, které ale nepřicházelo, takže jsme pořád hráli. Ještě jsem nic takového nezažil. Já fakt ani nevím, jak dlouho jsme tam byli, ale bylo to určitě hodně dlouho, protože když jsme se pak na střídačce na sebe podívali, byli jsme úplně vyšťavení. Avšak oni na tom byli ještě hůře, takže jsme se za každou cenu snažili puk nějak dorvat do brány. Trpělivě jsme se snažili najít správný moment, kdy vystřelit a padlo to tam.

Přišlo to až ve chvíli, kdy vám zpoza branky ideálně přihrál Adrián Holešinský.

Důležité bylo, aby byl náš hráč pořád na brankovišti, protože tam vždy může kotouč vyplavat. Několikrát jsme to zkusili, avšak oni měli obranu dobře poskládanou. Až Adrián (Holešinský) mě krásně našel, ale vůbec to celá šestka sehrála velmi dobře.

Uklidnit jste se mohli ale teprve tři minuty před koncem, kdy jste gólem na 3:1 výrazně pojistil zisk tří bodů.

Já jsem pouze skočil na led a doklepl jsem puk do brány. Většina práce jde opět za Adriánem (Holešinským). Krásně prokličkoval a pak to hodil na bránu. Puk se ke mně odrazil a přede mnou už byla jen prázdná branka. Jsem rád, že jsem to trefil a mohli jsme se trochu uklidnit a dotáhnout zápas k vítězství.

K výhře svými zákroky přispěl také brankář Miroslav Svoboda. Pochválili jste gólmana za další parádní výkon?

Míra nás hodně drží. Všech pět vyhraných zápasů v řadě jde za ním, chytá opravdu skvěle. A proti Motoru to bylo to samé. Budějovice měly nějaké šance, avšak on všechny dokázal zlikvidovat a má velký podíl na našem vítězství.

Hokejová Škodovka zhasla Motor a atakuje elitní čtyřku