Proti Mariánským Lázním klatovská záloha vysoko zvítězila a přitom se ani nezapotila. „Z Mariánek nám v sobotu volali, že jim na sraz nepřišli dva kluci, a že je jich málo,“ prozradil Deníku vedoucí klatovského družstva Václav Nauš.

Z archivu: HC Tachov (bílí) vs. HC Klatovy B (červení).Zdroj: Luděk Eidelpes

Nepříjemnost ze změny naplánovaného sportovního odpoledne, ale zase tři body za kontumační výhru 5:0 v kapse. Další bodíky do sbírky mohli Klatovští přidat v neděli, kdy v rámci 10. kola soutěže do města pod Černou věží přijelo béčko Sokolova. Jenže to na klatovském zimním stadionu nestydatě loupilo a vyhrálo 3:1. Domácím v koncovce citelně chyběla trojice Vondryska, Čuban a Kubeš, čehož hosté dokázali využít.

„K zápasu jsme nastoupili bez řady opor s juniory v sestavě. I tak jsme ovšem byli favoritem a od úvodní minuty měli výrazně navrch. Sokolovští zahušťovali střední pásmo a hráli velmi obětavě a zodpovědně v obraně, které dominoval Frček v brance. Sice jsme si vytvořili řadu šancí a po celý zápas měli více ze hry, ale hokej se hraje bohužel na góly, a ty po brejcích stříleli hosté,“ hodnotil prohraný duel Václav Nauš.

„Béčko zde nikdy nevyhrálo, navíc jsme do Klatov odjeli bez druhého útoku, ale my jsme to prostě urvali,“ zhodnotil zápas (pro klubový web) na ledě Klatov Petr Račanský, nejproduktivnější hráč rezervy Baníku.

Šanci na reparát mají Západočeši v sobotu od 17 hodin na ledě HK Rokycany, s šestatřiceti body neohroženého lídra soutěže, který ve čtrnácti zápasech letos nebodoval pouze jednou.

HC Klatovy B - HC Baník Sokolov B 1:3

Třetiny: 0:2, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky: 26. Valečka (Pitel) – 4. Šneberk (Petrov), 14. Petrov (Račanský), 60. Račanský (Petrov). Rozhodčí: Kosnar – Kaiser, Rubáš. Vyloučení: 6:11. Vyšší tresty: 2:2. Využití přesilových her: 0:0. Diváci: 62. Sestava HC Klatovy B: Rückl – Valečka, Balák, Jonáš, Topinka, Rajal, Plánička, Hochman – Pitel, Kuželík, Vávra, Krs, Babka, Bouček, Šmíd, Vizinger.

