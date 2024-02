Domácí se do Malé Vísky, která v minulém kole nezvládla derby proti Startu Luby (0:4), pustili zostra. V čase 9:15 otevřel skóre Jan Šůcha, na něhož svými trefami navázali Ondřej Polívka s Adamem Šilhánem. Do kabin se tak šlo za stavu 3:0 pro Buldoky. Ti se ovšem nestačili divit, jakým způsobem do prostřední periody soupeř vstoupil. Brzy snížil Patrik Petruška, druhou branku přidal v početní výhodě Ondřej Hošťálek a v čase 20:26 už bylo srovnáno, když se podruhé v zápase prosadil Patrik Petruška, bývalý profesionální hokejista.