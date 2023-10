Na zimním stadionu v Klatovech pokračoval dvěma atraktivními zápasy letošní ročník Klatovské hokejové ligy (KTHL). V prvním utkání mohli diváci sledovat drama, které svedli favorizovaní a doposud stoprocentní Gladiátoři s Malou Vískou B. Ta svému soupeři řádně zatápěla, ale nakonec po boji padla. Ve druhém mači víkendu smetlo Dynamo Kdyni vysoko 12:3, přitom úvodní část spíš naznačovala, že by se mohlo jednat o vyrovnaný boj. Dynamo nicméně od druhé poloviny zápasu kralovalo.

Lední hokej, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

AHC Gladiators – Malá Víska B 4:3

„Do zápasu jsme šli s pokorou. Věděli jsme, že v kádru Malé Vísky jsou dobří hokejisté, nám navíc chyběli tři klíčoví hráči, z toho dva obránci. Celkem nás bylo asi osm, nebo devět. I z tohoto důvodu jsme byli dopředu méně aktivní než obvykle, snažili jsme se spíš vypomáhat defenzivě, byť jsme soupeře výrazně přestříleli. Myslím si, že jsme byli lepší, zasloužili si vyhrát, ale Malá Víska nám nedala nic zadarmo a potrápila nás. Celkově se jednalo o hezký a rychlý hokej, ale kdybychom byli kompletní, tak si troufnu říct, že výsledek by byl výraznější v náš prospěch," komentoval utkání hokejista Gladiátorů Jan Benda.

Třetiny: 2:1, 1:0, 1:2. Branky a nahrávky: 2. Jonáš (P. Král, Kouba), 13. Benda (Krásný), 16. Krásný (Benda), 42. Jonáš (Němec, Kouba) – 10. Unzeitig (Voráček), 39. Rašek (Kosohorský, Uldrich), 45. Bělík starší. Rozhodčí: Schmiedt, Uldrych. Vyloučení: 0:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 40:23. Diváci: 17. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Benda, Krásný, Václavovic Kouba, Hrdina, Vladař, P. Král, Jonáš, Němec. Sestava Malé Víska B: Sika – Fait, Kosohorský, Voráček, Bělík starší, Smolík, Klíma, Uldrich, Rašek, Unzeitig, Kuželík.

Z kraje zápasu se prosadil Gladiátor Jonáš, ale na jeho branku odpověděl po chybě soupeře maloveský Unzeitig. Ve 13. minutě vrátil vedení Gladiátorům kanonýr Jan Benda, na něhož na začátku druhé třetiny navázal svojí trefou i spoluhráč Krásný. Zdálo se, že Gladiátoři půjdou do trháku, ale hráči Malé Vísky srdnatě bojovali, v brance navíc čaroval bravurní gólman Sika.

Šest minut před koncem zápasu ujel při mantinelu Rašek a prostřelil Kislinga nad rameno. Tentýž hráč se za minutu dostal opět do úniku, ale tentokráte neuspěl. Dvě a půl minuty před závěrečnou sirénou se bekhendem prosadil Jonáš a zdálo se být hotovo, opět. Ve 45. minutě ovšem chybovala obrana Gladiátorů, čehož nadvakrát využil Bělík starší. Nic dalšího se na ledě však už nestalo, a tak plný počet bodů do tabulky slaví po těsné výhře 4:3 Gladiátoři.

Hokejové derby mezi Sušicí a Malou Vískou ovládl domácí nováček

AHC Dynamo – HC Warriors Kdyně 12:3

„První třetina byla poměrně vyrovnaná. Na to, že Kdyně k zápasu přijela v oslabené sestavě, nehrála vůbec špatně. My jsme se ovšem bohužel dost přizpůsobili její hře. V kabině před druhou třetinou jsme si však něco řekli a začali hrát to, co chceme a na co jsme zvyklí. Od té doby to byl prakticky jednoznačný zápas. Jsem rád za výhru i za to, že jsme se takhle střelecky chytili," pochvaloval si zkušený Dynamák Rostislav Hejduk.

Hokejisté AHC Dynamo (na společném archivním snímku).Zdroj: AHC Dynamo

Třetiny: 2:1, 4:1, 6:1. Branky a nahrávky: 12. Ferus (Pitel), 13. Janouškovec (Hejduk, Ferus), 22. Horák (Janouškovec), 23. Pitel, 23. Rychtařík (Pitel), 26. Bauer, 33. Bauer (Václavovic), 36. Bauer, 39. Janouškovec (Rajšl), 39. Rajšl (Horák), 40. Ferus (Pitel), 43. Horák – 13. Šach (Baumgartner), 17. Šach (Dvořák), 41. Šach (Škarda). Rozhodčí: Uldrych, Trefanec. Vyloučení: 4:3. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 37:22. Diváci: 9. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Žák – Horák, Ferus, Janouškovec, Hejduk, Rajšl, Václavovic, Pitel, Rychtařík, Koutník, Bauer. Sestava HC Warriors Kdyně: Fíroň – Novák, Steinbrücker, Baumgartner, Dvořák, Škarda, Anderle, Hána, Šach, Sloup.

Hned v úvodní minutě orazítkoval tyčku Žákovy branky kdyňský Šach a potom hráli prim oba brankáři. Jejich kouzlo v přesilovce odčaroval Dynamák Ferus, na které zanedlouho navázal sváteční střelec Janouškovec. Za Kdyni bleskově odpověděl Šach a tentýž hráč v úvodu druhého dějství vyrovnal. Pak přišlo pro Kdyni pětaosmdesát vteřin hrůzy, ve kterých Dynamo třikrát udeřilo, a to navíc v daném úseku neproměnilo ještě trestné střílení. Dynamo následně dominovalo, z čehož přišel další gól z hole Bauera po zaváhání gólmana.

I třetí třetina byla v režii Dynama. Nejprve dvěma zásahy Bauer dokonal hattrick, a další gól přidal Janouškovec, který v zápase předvedl nelidský výkon. Desátý zářez na pažbě si připsal šikula Rajšl a jedenáctý hřebík do kdyňské rakve pak zatloukl probuzený střelec Ferus. Na druhé straně se nad rameno Žáka trefil Šach a dokonal hattrick. Konečnou podobu výsledku dal Horák.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

Šlágr pro Vícenice. Třetí výhru Nýrska v sezoně režíroval třígólový Cvachovec