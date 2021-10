/LEDNÍ HOKEJ, krajská soutěž/ Parádní vstup do nového ročníku áčkové skupiny krajské soutěže prožili minulý pátek hokejisté Malé Vísky. Tým z Klatovska totiž v úvodním kole deklasoval Horní Lukavici vysoko 12:3.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.