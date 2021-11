„Od úvodních minut jsme měli herní převahu. Dokázali jsme si vytvořit řadu šancí, ale Steiner v brance hostů byl pro nás dlouho nepřekonatelnou překážkou. Hosté se do šancí dostávali po brejcích, ale také oni naráželi na výborného Tvrdíka v naší svatyni,“ říkal hokejista Malé Vísky Václav Nauš.

Malá Víska (bílé dresy) zvítězila hladce 6:2.Zdroj: Deník/Milan Kilián

I díky oběma mužům s maskou tak skončila první třetina bez branek. „Druhá třetina se odehrávala podle stejného scénáře s tím rozdílem, že se dokázaly oba celky gólově prosadit. Dvakrát se podařilo hostům odpovědět na branku našeho týmu, ale potřetí již nikoliv,“ popisoval Václav Nauš.

Do závěrečné periody šli tak domácí s vedením 3:2. „Ve třetí třetině se nám podařilo odskočit na rozdíl dvou branek, a to se ukázalo jako rozhodující. Naše dobře pracující obrana soupeře k ničemu nepustila. V závěru hosté ještě zkusili hru v šesti, ale k ničemu jim to nebylo, naopak sami inkasovali pošesté,“ dodal.

Sokol Malá Víska – Buldoci Stříbro 6:2

Třetiny: 0:0, 3:2, 3:0. Branky a nahrávky: 18. Kutil, 24. R. Pitel, 27. Kosohorský (Turhobr), 37. Brousek (Kosohorský), 43. Zahálka (Turhobr), 45. R. Pitel (Vlasák) – 21. Šůcha (Staněk), 24. Houdek (Sládek). Rozhodčí: D. Turhobr – Brtník, Moravec. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Sestava Malé Vísky: Tvrdík (Sika) – Chalupa, Vlasák, Král, Turhobr, Nauš, Pitel, Zahálka, Kutil, Kotěšovec, Brousek, Kosohorský.