Malá Víska (v bílém) remizovala 4:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V 19. minutě bylo srovnáno, když se prosadil zkušený Petruška a tentýž hráč dokonce ve třetí třetině otočil misky vah na stranu svého týmu. Když se bez jedné sekundy čtyři minuty před koncem prosadil i hostující Kutil, vypadalo to, že všechny tři body poputují expresně do Pošumaví.

Podzim? Spokojenost. Cílem pro jaro je záchrana, má jasno klatovský kapitán

Jenže Buldoci se nevzdali a v závěrečné pasáži třaskavého duelu se do svého soka, který do utkání nastoupil pouze s jedenácti hráči do pole, zakousli a nakonec i dokázali srovnat. Nejprve v čase 42:20 snížil Reiss a minutu a půl před závěrečnou sirénou propálil Hnojského v bráně Malé Vísky i Staněk.

Malá Víska (v bílém) remizovala 4:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Oba týmy se tak o body podělily. Malé Vísce patří v aktuální (neúplné) tabulce páté místo, Stříbro je i přes cenný bodový zisk i nadále předposlední. Nejbližší utkání čeká výběr Maloveských 4. ledna od 17 hodin proti Saxaně Group. Hrát se bude (snad) na zimním stadionu v Klatovech.

HC Buldoci Stříbro - Sokol Malá Víska 4:4

Třetiny: 2:1, 0:1, 2:2. Branky a nahrávky: 5. Šůcha, 6. Blažek (Němčák), 43. Reiss (Šůcha), 44. Staněk (Svoboda, Šůcha) – 8. Kopidlanský (Brousek), 19. Petruška (Kotěšovec), 37. Petruška (Pitel, Král), 42. Kutil. Rozhodčí: Tolar, Bubla, Rovaš. Sestava Malé Vísky: Hnojský – Kopidlanský, Chalupa, Vlasák, Brousek, Král – Pitel, Zahálka, Kutil, Kosohorský, Petruška, Kotěšovec.

Myslív race 2022: Registrace do konce roku za zvýhodněné startovné