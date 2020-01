Přitom to dlouho vypadalo, že ze západočeské metropole odjede tým z Klatovska s nepořízenou. Výborně chytal domácí brankář Hrubý a stav po dvou třetinách byl 2:0. A když Chotíkov na začátku třetí části přidal další gól, na Malou Vísku by nevsadil ani ten největší optimista.

Jenže hosté se zvedli, během třetí periody nastříleli šest branek a mrzet je nemusela ani trefa domácího Bundy, která znamenala jen korekci konečného výsledku. „Vyrovnaný zápas s řadou šancí na obou stranách. My jsme v prvních dvou třetinách nedokázali skórovat ani z těch nejvyloženějších příležitostí. A když Chotíkov vstřelil branku na 3:0, vypadalo to s námi zle. Naštěstí se nám podařilo snížit a pak také vyrovnat. To nás nakoplo a výsledek jsme dokázali otočit,“ řekl k zápasu Václav Nauš, hokejista Malé Vísky.

HC Chotíkov - Sokol Malá Víska 4:6

Třetiny: 1:0, 1:0, 2:6. Branky a nahrávky: 14. Hajný (Ceperko), 16. Šlauf (Hobl), 33. Mandous (Ceperko, Ludvík), 45. Bunda (Šlauf) – 34. Petruška (Hošťálek), 37. Hošťálek (Petruška), 38. Kořínek (Kopidlanský, Kotěšovec), 41. Kochman (Kotěšovec), 42. Hošťálek (Petruška), 43. Hošťálek (Petruška). Rozhodčí: Tolar – Brůha, Lang. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

HC Chotíkov: Hrubý – Ludvík, Bunda, Mandous, Vostracký, Sedláček, Kala, Šlauf, Hajný, Hobl, Ceperko.

Sokol Malá Víska: Tvrdík – Chalupa, Vlasák, Kopidlanský, Král, Nauš, Pitel, Hošťálek, Zahálka, Kochman, Kořínek, Petruška, Kotěšovec.

Ostatní výsledky 15. kola: HC Rokycany – Baník Líně 6:2, Pubec Plzeň – Saxana Group 4:6, HC DTJ Klabava – Sokol Horní Lukavice 8:5, Buldoci Stříbro – Město Zbiroh 6:1.

Další zápasy Malé Vísky – úterý 19.30: Malá Víska – HC DTJ Klabava (dohrávka 14. kola), neděle 18.00: Malá Víska – Pubec Plzeň.