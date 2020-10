Tým z Klatovska sice v zápase zásluhou zkušeného Nauše rychle vedl, ale domácí se poté čtyřmi góly v řadě svému soupeři utrhli. Malá Víska se snažila, dotáhla se na rozdíl jedné branky, a i když znovu inkasovala, v čase 26:20 vyrovnala.

Saxana pak ale díky slepeným trefám Špindlera s Jabůrkem odskočila na 7:5 a do třetí třetiny šla se slibným náskokem. Ten stáhl úspěšně provedeným nájezdem Petruška, ale na víc už nezbyl čas. Malá Víska tak prohrála i podruhé v sezoně, tentokrát po divoké přestřelce 6:7.

„Obě mužstva preferují spíše útočný styl, takže byl k vidění ofenzivní hokej s velkým počtem šancí na obou stranách. Nám pomohla v úvodu přesilová hra, díky které jsme se dostali do vedení. Domácí poté viditelně zabrali a do přestávky otočili skóre ve svůj prospěch. Když po pauze přidali další dvě branky, vypadalo to s našimi nadějemi mizerně. Navíc se nám při jednom ze zákroků zranil gólman Sika a zbytek utkání dochytával se sebezapřením. Zabojovali jsme a především zásluhou produktivního Petrušky drželi s domácími krok. V závěru jsme snížili na rozdíl jediné branky, ale vyrovnat se nám už nepodařilo,“ hodnotil utkání hokejista Malé Vísky Václav Nauš.

Saxana Group – Sokol Malá Víska 7:6

Třetiny: 2:1, 5:4, 0:1. Branky a nahrávky: 8. Suchý (Fiala), 15. Štefl (Fiala, Suchý), 16. Fiala (Jonák, Suchý), 18. Fiala (Jonák), 22. Holub (Špindler), 29. Špindler (Suchý), 30. Jabůrek (Špindler, Holub) – 6. Nauš (Babka), 19. Petruška (Hošťálek), 21. Kotěšovec (Petruška, Král), 24. Petruška (Hošťálek), 27. Petruška (Kotěšovec), 44. Hošťálek z trestného střílení. Rozhodčí: Němec – Janík, Sýkora. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:2. Diváci: Hráno bez diváků. Saxana Group: Šott – Süss, Holub – Štefl, Fiala, Jabůrek, Podaný, Špindler, Jonák, Suchý. Malá Víska: Sika – Chalupa, Vlasák, Král – Nauš, Pitel, Hošťálek, Kosohorský, Babka, Kořínek, Petruška, Kotěšovec.