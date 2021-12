Sušičané naopak se ziskem pouhých dvou bodů tabulku uzavírají. Paradoxem ovšem je, že doposud vstřelili stejný počet branek, jako sami inkasovali. Nutno však podoktnout, že mají k dobru odehrát ještě dva zápasy, a tak si svou bilanci při dvoubodovém systému a vyrovnanosti přeboru mohou značně vylepšit.

V okresním derby mezi TJ Start Luby a výběrem Horažďovic byl tentokrát jednoznačně lepším mužstvem domácí Start, který svého soupeře jasně přebruslil i hokejově přehrál a výhrou 5:1 získal další dva mistrovské body.

V tabulce mají oba týmy po šesti bodech, Horažďovice však mají o hodně lepší skóre (26:27), lubský Start z osmi odehraných zápasů nasbíral skóre 28:46.

V čele kanadského bodování jsou devítibodoví Ervín Binder z Horažďovic (8+1) se sušickým Tomášem Holým (2+7). Na záda jim však mocně dýchá Pavel Brejcha z TJ Drahonice (7 branek a 1 asistence).

Sušice – Katovice 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky: Sopek, Korál, Sulan - Hradský, Kotek, Hřebíček, Hanuš, Němec. Rozhodčí: Jílek, Diviš, Sigmund. Vyloučení: 6:2.



Vyrovnaný, bojovný a dramatický zápas se šťastnějším koncem pro hosty. I tak by se dal zhodnotit tento duel jednou větou. Domácí Sušice sice vedla 2:0 a 3:2, ale hosté dokázali těsně před koncem druhé třetiny v přesilovce srovnat na 3:3, a to byl hodně důležitý moment pro zbývající průběh utkání.



Závěrečná třetina byla hodně dramatická. Oba gólmani (domácí Lejsek i hostující Špiler) dlouho drželi svůj tým v naději na úspěch, závěr však rozhodl. V 58. minutě vstřelil vítěznou branku hostů z Katovic David Hanuš, v poslední minutě pak do prázdné branky pečetil vítězství Jihočechů Němec.

Luby – Horažďovice 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Branky: Mužík - 2, Grosskopf, Hůla, Koranda – Binder. Rozhodčí: D. Prokop, Balák, Brtník. Vyloučení: 4:4.



Lubský Start svůj tým hodně omladil a jeho výkony mají vzestupnou tendenci. Prokázal to i v tomto utkání, ve kterém měl jasně navrch. Skóre otevřel šikovný junior Tomáš Mužík, na 2:0 zvyšoval další mladík Grosskopf, a když ve 12. minutě upravoval na 3:0 zkušený Pavel Hůla, bylo jasné, že si hosté z Klatov, kde Luby hrají své domácí zápasy, žádné body neodvezou.



Luby (v tmavém) přehrály Horažďovice (hráči v bílém).Zdroj: Deník/Milan Kilián



Ti sice dokázali díky svému kanonýrovi Ervínu Binderovi v 17. minutě snížit, ale to bylo z jejich strany do konce zápasu vše. Pak se naopak prosazovali pouze domácí borci a Horažďovičtí jen zásluhou skvělého gólmana Doubka neodjeli s vyšší porážkou.

Následující program (10. kolo) – sobota 14.00: HC Horažďovice – TJ Sušice (zimní stadion Strakonice), 17.45: Sokol Katovice – TJ Drahonice (zimní stadion Strakonice), Luby mají volno (lichý počet účastníků v soutěži).

Autoři článku: Karel Šot, Martin Mangl

