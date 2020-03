Ve středu před vlastními fanoušky (od 18.00 hodin) tak mohou slavit kýžený postup mezi čtyři nejlepší týmy středové skupiny. ​

Lépe v pondělním zápase na Braníku začali Západočeši, kteří se už v čase 9:45 dostali do vedení. ​Autorem úvodní branky byl Hanzlík, který se šikovně uvolnil na modré čáře a z následného úniku prostřelil brankáře Kobry Wolfa. ​Domácí ale v 19. minutě vyrovnali, z přesilovky se prosadil obránce Mrkvička. ​

Jenže 14 sekund před první sirénou vrátil pošumavskému družstvu vedení pohotový Václav Krliš. ​Tentýž hráč udeřil i chvíli po změně stran – 1:3! ​A když v polovině zápasu dostal do sítě kus černé gumy znovu Hanzlík, důležitá druhá výhra v sérii byla blízko. ​

Třetina třetina moc hokejové krásy nenabídla, byla naopak plná střetů, nervózních zákroků, faulů a vyloučení. ​Na konečných 5:1 pro Klatovy ale přece jen ještě v závěru upravil Walter. Postup do semifinále je blízko.

„Bylo to vyrovnané utkání, byl to veliký boj. Rozhodla naše banka z přesilovky na 3:1 ve druhé třetině. Ve třetíčásti hry nás domácí hodně zmáčkli, ale měli jsme i štěstí. Hned v prvním střídání, kdyby to Kolář nechytil, to mohlo být 4:2 a zápas by se vyvíjel úplně jinak. Navíc jsme několikrát přestali hrát a domácí nás zatlačili. Bylo pro nás důležité, že pak začali faulovat a měli jsme díky tomu přesilovku pět na tři. Ale do nějaké dvanácté minuty třetí třetiny to bylo pořád otevřené. Samozřejmě jsme rádi, že jsme tady vyhráli," uvedl po zápase pro klubový web Pražanů trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

HC Kobra Praha - SHC Klatovy 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Mrkvička (Tondr, Bříška) – 10. Hanzlík (Šiller), 20. Krliš (Leština, Uhlík), 24. Krliš (Procházka), 29. Hanzlík (Hasman), 56. Walter (Hasman). Rozhodčí: Hucl - Krátký, Juránek. Vyloučení: 8:2, navíc Davídek (Kobra) a Slavík (Klatovy) 5 minut + do konce utkání. Využití přesilovek: 1:2. Diváci: 278. Stav série: 0:2.

HC Kobra Praha: Wolf (Sochůrek) – Popela, Pelant, Šteiner, Mrkvička, Knesl, Šefl – Davídek, Šťastný, Hlinka, Heldák, Novák, Bříška, Smejkal, Bárta, Petrov, Antončík, Tondr. Trenér: Miloslav Šeba. ​

SHC Klatovy: Kolář (Kuchař) – Lokajíček, Leština, Slavík, Štěpánek, Houfek, Šiller, Walter – Hanzlík, Uhlík, Roubal, Mužík, Matiášek, Vávra, Krliš, Kolda, Hasman, Hajšman, Procházka, Reitspies. Trenér: Michal Straka.