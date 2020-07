Kolář se tak chystá navázat na svou krátkou, avšak úspěšnou epizodu z předloňské sezony a na jih republiky přichází v rámci dlouhodobého hostování z kádru extraligové Škody Plzeň, kde v ročníku 2019/2020 odchytal za jasnou jedničkou Dominikem Frodlem „pouze“ dva zápasy. „Moc se těším,“ hlásil pro klubový web HC Tábor talentovaný strážce hokejových klecí.

A jak se vlastně rodil návrat do Tábora? „Rozhodl jsem se, že v Klatovech už nebudu chtít pokračovat a po sezoně jsem kontaktoval Tábor, o jehož zájmu jsem věděl z dřívějška. Samozřejmě jsem zpočátku čekal na to, jestli mi Plzeň nesežene nějaké angažmá v Chance lize. Určité možnosti se objevily, ale nakonec se žádná z nich neuskutečnila. S Táborem jsme zůstali v kontaktu, a protože byl ten zájem oboustranný, nakonec jsme se domluvili. Mám z toho radost a moc se na sezonu těším,“ pokračoval dále v rozhovoru.

K comebacku podle slov Koláře, jenž vloni odchytal za SHC Klatovy celkem šestadvacet zápasů, rozhodlo i to, že na jihu Čech již působil. „Roli to hrálo, a docela důležitou. Našel jsem v Táboře skvělou partu kluků a hokej mě tu moc bavil. Užíval jsem si to. Navíc je super, jak parádní je tady atmosféra a kolik fanoušků na hokej chodí. V takové kulise se hned hraje mnohem lépe. I to mělo na moje rozhodnutí velký vliv,“ podotkl.

Tábor patřil v sezoně 2019/2020 k lepším týmům druhé ligy a k aspirantům na nejvyšší příčky bude patřit i v nadcházejícím ročníku. „O něčem jsme se s vedením předběžně bavili a je dobře, že jsou tu opět vysoké ambice. Přál bych si, abychom co nejvíc vyhrávali, aby se lidé se na naše zápasy těšili a chodilo jich co nejvíc. Navíc se mi i jako soupeři líbilo, jaký hokej Tábor hrál. Jak už jsem říkal, mám radost, že jsem tady. Jsem ještě mladý a rád bych se v kariéře dostal někam výš. A pokud by se to povedlo třeba právě tady v Táboře, bylo by to super,“ dodal Kolář pro klubový web.