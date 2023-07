Nová sezona krajské hokejové ligy se blíží kvapíkovým tempem a také letos bude společná pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Nebudou v ní chybět ani borci z HC Klatovy, kteří se v konkurenci dalších devíti týmů pokusí urvat titul nejlepšího týmu západních Čech. Na koho v sezoně narazí?

Hokejisté HC Klatovy (červení), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Především na staré známé - Meteor Třemošná, Rebely z Nejdku, béčko Chebu, Apollo, rezervní tým prvoligového Sokolova, Domažlice, Hokejový klub Rokycany (HK) i Mariánské Lázně. Staronovým účastníkem krajské ligy jsou Čerti z Ostrova nad Ohří. Z počtu týmů lze vydedukovat, že oproti loňsku se krajská liga rozrostla z devíti na deset účastníků. Další změnou je účast týmu HC Stadion Cheb B, kde budou nastupovat převážně hokejisté Tachova.

Zdroj: HC Klatovy

Ptáte se, proč se tým bude oficiálně jmenovat HC Stadion Cheb B? „Protože kluci z Chebu, kteří hrají druhou ligu, by nemohli nastupovat za Tachov. Oficiálně budeme Cheb B, ale v podstatě budeme Tachov. Hrát se bude v Tachově na zimáku, v dresech Tachova. Název města zmizí z rozpisu soutěže, jinak budeme reprezentovat Tachov. Takhle to funguje ve více klubech v republice. Je to nejjednodušší řešení, aby se nemusely počítat starty, protože střídavý start je složitější. Model, který jsme zvolili, je jednodušším řešením," vysvětlil již v květnu pro Tachovský deník Pavel Hrůša, předseda oddílu.

