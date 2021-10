Letos v létě však sedmatřicetiletý forvard vyslyšel nabídku Meteoru Třemošná. Hokejový komentátor televizní O2 TV Sport, který zároveň založil hokejový podcast Bomby k tyči, se tak vrátil znovu zpět i na druhou stranu barikády, na led. V prvním utkání proti Rokycanům se blýskl čtyřmi kanadskými body a proměnil i vítězný nájezd.

Jaký byl důvod, že jste se vrátil po několika letech zpět k hokeji?

Vedlo mě k tomu, že nemám žádný pohyb a mám problém se svojí vůlí, abych něco dělal. Zkoušel jsem posilovnu, jógu, běhání… Ke všemu se nárazově vrátím, ale nedokážu si najít nějaký pravidelný režim. Občas jsem měl například záchvat, že jsem šel pětkrát za sebou běhat a pak jsem dva měsíce nešel. V hokeji jsou pravidelné tréninky a zápasy. A samozřejmě mě stále baví.

Proč jste se rozhodl nastupovat právě za Třemošnou?

V létě jsem chodil v Plzni na led s klukama, co hrají profesionální hokej po světě nebo u nás a společně takto trénují. Byl s námi občas i Martin Davídek (také nově hájí barvy Meteteoru, pozn. red.) a seznámili jsme se tak spolu. A jednou mi napsal, možná trochu ve vtipu, jestli bych nechtěl hrát za Třemošnou. Trefil se ale zrovna do doby, kdy jsem byl v rozpoložení, že by mi to dávalo smysl. Začal jsem o tom uvažovat a nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu.

Jak náročný byl pro vás první soutěžní zápas, i když v nižší soutěži, po tak dlouhé době?

Byl jsem na dvou trénincích v Třemošné, než jsem šel do zápasu. Trochu jsem si to osahal a těšil se na první zápas. Bylo to hodně náročný. V extralize jsem byl zvyklý hrát ke konci šest a půl minuty za zápas a najednou jsem hrál 28 minut. V kombinaci s tím, že můj fyzický fond není dobrý, jsem toho měl opravdu hodně. Poprvé v životě jsem dostával křeče do stehen (úsměv).

Proti Rokycanům jste proměnil rozhodující nájezd. Byl opravdu první, jak se psalo na facebooku Třemošné?

To byla nadsázka (úsměv). přiv své kariéře jsem nebyl zrovna první volba trenérů na nájezdy. Můj výčet trestných střílení za kariéru není velký. V Česku jsem jel poprvé v sezoně 2011/2012 za Brno proti Českým Budějovicím, kdy jsem nedal. Jinak jsem pak měl ještě pár možností v přípravných zápasech. Lehce bych si na všechny nájezdy vzpomenul, když jich tolik nebylo.

Měl jste předem rozmyšleno, jak provedete samostatné střílení?

Nevěděl jsem, co budu dělat. Snažil jsem se zareagovat v poslední situaci, kdy jsem viděl, že brankář hodně zacouval a u betonu bylo místo.

Bomba k tyči by ale byla stylovější…

To by byla, ale nemůžu garantovat, že by to šlo do branky (smích).

Zmínil jste, že hned v prvním utkání jste dostal hodně času na ledě. Jak jste se cítil po prvním utkání?

Po zápase to nebylo tak strašné. Čekal jsem, že se ráno vzbudím a bude mě bolet všechno. Byl jsem lehce ztuhlý. Každopádně ke konci třetí třetiny jsem měl tři, čtyři střídání, kdy jsem měl problém se rozjet, přejet hřiště a vrátit se zpátky. Jednou jsem se i zasekl v útočném pásmu, kde bylo několik soubojů a pak jsem nemohl dojet ani na střídačku, kde mi pak narovnávali nohy. No bylo toho dost (úsměv).

Byl to váš první zápas v krajské soutěži. Překvapila vás úroveň soutěže?

Věděl jsem, že za Rokycany bude hrát Honza Švík, s nímž jsme v Plzni začínali a má odehráno přes stovku zápasů v extralize. Celkově tam byla hromada kluků, s nimiž jsem hrával v mládeži v Plzni. Bylo vtipný, že jsem všechny najednou poznával na ledě a to jsem ani nevěděl, že budou hrát. Bylo vidět, že všichni, jak ten hokej hráli nejméně v mládeži, umí dobře bruslit. Samozřejmě, že fyzické fondy u nich nejsou takové, co bývaly (úsměv). Je ale znát, že to není žádná hobby liga. Nečekal jsem a ani se tak nedělo, že bych si vzal puk a projel "na hada" celé hřiště.

Jak často vás uvidí fanoušci v dresu Třemošné v sezoně?

Když jsem přijal nabídku, nesliboval jsem, že zápasů odehraju mnoho. Jsem poměrně časově vytížený, tak uvidím, jak to půjde. Budu se ale snažit chodit co nejvíc. Je to zábava a být v jiném prostředí mezi mladýma klukama, je také fajn. Každopádně věřím, až se bude blížit rozhodující část sezony, že ten drajv bude z mé strany ještě větší. Až sezona ale ukáže, kolik nakonec těch utkání bude.