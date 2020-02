Parádní utkání v rámci 35. kola středové skupiny druhé ligy sehráli v sobotu večer hokejisté Klatov. Svěřenci trenéra Michala Straky na domácím ledě přehráli ambiciózní Příbram 7:4 a na druhé místo, které zaručuje postup do semifinále play-off, ztrácejí jen tři body.

Klatovy zdolaly silnou Příbram a stále pomýšlejí na semifinále. | Foto: Deník / Milan Kilián

Po dvou třetinách vedli Západočeši už o pět branek. Na začátku třetí části ale přece jen polevili a bojujícím hostům povolili snížit na 3:5. „Dvě třetiny jsme hráli výborně. Přesně to, co jsme si řekli pět zahájením zápasu. Na začátku třetí třetiny jsme ale při vlastní přesilovce inkasovali a soupeře tím dostali na koně. Ten snížil až na rozdíl dvou branek. Naštěstí jsme to pak dokázali zastavit a zápas nakonec dotáhnout do vítězného konce,“ uvedl pro klubový web asistent trenér Klatov Ivan Vlček.