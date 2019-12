V první třetině byla hrstka sledujících svědky jediného gólu. A dali ho Číňané, kteří se už ve 3. minutě zásluhou trefy Zhenga ujali vedení. Západočechům dlouho trvalo, než se dokázali střelecky prosadit.

Ve 23. minutě se jim to však už povedlo. Po přihrávce Uhlíka s Procházkou vyrovnal z přesilovky teprve sedmnáctiletý mladík Václav Adamec. Klatovy i nadále pokračovaly v náporu a odměnou jim byly další tři branky. Kromě Šillera se dvakrát do černého trefil neúnavný Adamec, jenž tak zkompletoval hattrick. Druhý zásah Zhenga jen upravil skóre po dvou třetinách.

V závěrečné části se klatovští borci během dvou minut dvakrát prosadili a vedli už 6:2. Poslední slovo měl domácí Li Hang, který dal výsledku konečnou podobu. I přes výhru ale klatovský trenér Michal Straka s výkonem svých hochů spokojený příliš nebyl. „Bohužel to herně nebylo ono, bylo to špatné. Nezopakovali jsme výkon ze sobotního zápasu s Kolínem, to mě mrzí nejvíc. Sice jsme vyhráli, ale musíme se zlepšit,“ říkal trenér Klatov.

V sobotu čeká zraněními zdecimované Klatovy další utkání (17.30 hodin). Na západ Čech přijede neoblíbená Příbram, se kterou se družina trenéra Michala Straky utkala v sezoně již dvakrát. V obou případech padla a inkasovala celkem patnáct branek. „Máme jim co vracet, ale musíme opravdu přidat a zopakovat výkon z posledního domácího utkání. Jinak neuspějeme,“ uvědomuje si klatovský trenér.

China Golden Dragon – SHC Klatovy 3:6

Třetiny: 1:0, 1:4, 1:2. Branky a nahrávky: 3. Zheng (Chu), 37. Zheng (Li, Chu), 52. Li (Chu) – 23. Adamec (Uhlík, Procházka), 28. Šiller (Hajšman), 33. Adamec (Slanina), 36. Adamec (Slanina, Kolda), 48. Hajšman (Kolda, Matiášek), 49. Reitspies. Rozhodčí: Battěk – Horký, Ovsík. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 40.

China Golden Dragon: Han (Wang) – Si, J. Kučera, Jin, Chang, Han Yuhang, Song, Zich, Yao, Wang, M. Kučera, Li, Xiang, Husarik, Chu, Li, Zheng, Ma. Trenér: Šejba.

SHC Klatovy: Kolář (Čech) – Houdek, Vajner, Šiller, Slavík, Leština, Houfek, Walter – Reitspies, Uhlík, Princl, Matiášek, Adamec, Vávra, Mužík, Kolda, Hasman, Hajšman, Procházka, Slanina. Trenér: Straka.

Ostatní středeční výsledky 20. kola: HC David Servis České Budějovice – HC Tábor 3:2, HC Příbram – HC Kobra Praha 8:1, SC Kolín – IHC Králové Písek 5:3.