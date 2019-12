S exotickým týmem vedeným českým trenérem Šejbou se Západočeši v sezoně utkali už počtvrté. A počtvrté uspěli (16:1, 6:3, 6:3 a 11:1). Pět kanadských bodů tentokrát zaznamenal jednadvacetiletý obránce Jakub Sysel, jenž k jednomu vstřelenému gólu přidal čtyři přesné přihrávky. Zahanbit se však nenechal ani nejproduktivnější hráč klatovského týmu Josef Hasman. Ten si do svých osobních statistik připsal čtyři kanadské body za gól a tři asistence. Hattrick vstřelili Jiří Uhlík se Štěpánem Hanzlíkem.

Úspěšnou premiéru si v klatovském dresu odbyl gólman Ondřej Kuchař, který naposledy působil v prvoligovém Sokolově. Klatovská jednička Kristián Kolář totiž odjela s extraligovou Plzní na souběžně hrané utkání v Praze proti Spartě. „Hráči k zápasu přistoupili zodpovědně a plnili věci, které jsme si řekli před zápasem. A tentokrát nám to vyšlo i střelecky,“ hodnotil utkání s čínským Drakem asistent trenéra SHC Klatovy Ivan Vlček. „V předchozích dvou zápasech s Čínou to nebylo ideální, možná došlo k menšímu podcenění soupeře. Ale tentokrát jsme k utkání přistoupili zodpovědně. Hráli jsme celých 60 minut, a to se nakonec projevilo i ve skóre,“ byl rád obránce Západočechů Jakub Sysel.

SHC Klatovy – China Golden Dragon 11:1

Třetiny: 3:0, 4:1, 4:0. Branky a nahrávky: 7. Hasman (Hanzlík), 13. Hanzlík (Sysel, Roubal), 19. Hanzlík (Hasman, Sysel), 22. Uhlík (Matiášek), 26. Sysel (Hasman), 35. Matiášek (Uhlík, Hajšman), 39. Uhlík (Sysel, Matiášek), 42. Reitspies (Slavík, Vávra), 44. Uhlík (Hajšman), 48. Hanzlík (Sysel, Hasman), 59. Houfek (Hajšman, Roubal) – 27. Xiang (Husarik, Zich). Vyloučení: 1:6. Využití: 2:0.

SHC Klatovy: Kuchař (Čech) – Šiller, Slavík, Vajner, Leština, Houfek, Sysel – Vávra, Hajšman, Reitspies, Hanzlík, Matiášek, Mužík, Uhlík, Hasman, D. Roubal. Trenér: M. Straka

China Golden Dragon: Wang (Han) – Chang, Si, Guan, Song, Han, Jin, Chuxiong Wang, Zich, Yao, Yulong Wang Zhang, Bláha, Zheng, Xiang, Chu, Kučera, Husarik, Nagy, Zhou, Ma. Trenér: J. Šejba