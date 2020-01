Klatovští byli v zápase s ambiciózním týmem z pražského Braníku aktivnější, brankáře Sochůrka zasypali dvaapadesáti pokusy, za zády třiadvacetiletého gólmana s klatovskou minulostí však skončila pouze dorážka mladíka Hajšmana z úvodu druhé třetiny.

Kobra poprvé uštkla mnohem dříve. Už v 5. minutě se střelou nad lapačku Koláře prosadil Filip Hlinka. Pražané začali utkání se západočeským výběrem lépe, ale postupem času začal jejich nápor a entuziasmus uvadat. Naopak to byla plzeňská farma, která převzala iniciativu. Po vyrovnání Hajšmana mohl ve 26. minutě překlopit misky vah na stranu pošumavského družstva teprve sedmnáctiletý Adamec, ale ve velké pohodě chytající Sochůrek se blýskl fantastickým zákrokem.

Rozhodující chvíle zápasu přišla necelou minutu a půl před druhou sirénou. Nejproduktivnější hráč soutěže, zkušený jednatřicetiletý forvard Kamil Bříška, našel po buly v útočném pásmu spoluhráče Lukáše Tondru, který z pravé strany trefil přesně do šibenice klatovské svatyně. Hosté se v závěrečné pasáži zápasu snažili, vytvořili si solidní tlak, ale kotouč za brankovou čáru dostat už nedokázali.

I přes porážku byl však klatovský trenér Michal Straka s výkonem svých junáků spokojený. „Z naší strany to byl povedený zápas, od druhé třetiny jsme měli dobrý pohyb a domácí jsme přehrávali. Bohužel se nám nepodařilo dát více než jednu branku, měli jsme docela smůlu,“ posteskl si pro klubový web Kobry zklamaný klatovský kouč.

Slova chvály pro Západočechy měl po zápase i Lukáš Tondr, autor vítězného gólu. „Klatovy jsou vždycky těžkým soupeřem. Mají tam mladé kluky, kteří hrají dobrý hokej. My to musíme ubránit, navíc se snažíme pořád hrát do prázdné brány. Je třeba to zjednodušit a střílet, jinak to nejde,“ uvedl v rozhovoru na webu Kobry Praha jeden z hrdinů duelu.

Klatovy se s Kobrou v letošní sezoně utkaly už pětkrát. Dvě vítězství slavila parta trenéra Straky, třikrát uspěli hráči z Prahy. V aktuální tabulce patří klatovským borcům se ziskem 55 bodů páté místo. Skupinu Střed i nadále vede Kolín, který v souběžně hraném duelu přemohl českobudějovický David Servis 6:2. Ve třetím utkání středečního dne si Příbram doma poradila s Pískem poměrem 8:3. A to i přesto, že po dvou třetinách prohrávala 0:2. Program 29. kola uzavře čtvrteční souboj čínských Draků s Táborem.

V dalším zápase se Klatovy představí v sobotu na ledě HC David Servis České Budějovice. Utkání na jihu republiky začíná v 18.00 hodin.

HC Kobra Praha – SHC Klatovy 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Hlinka (Šteiner), 39. Tondr (Bříška) – 24. Hajšman (Matiášek, Procházka). Rozhodčí: Hlinka – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:0. Diváci: 48. Střely na branku: 26:52.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Mrkvička, Šteiner, Popela, Šefl, Knesl – Smejkal, Novák, Petrov, Hlinka, Šťastný, Bříška, Heldák, Bárta, Davídek, Antončík, Tondr. Trenér: Miloslav Šeba.

SHC Klatovy: Kolář - Leština, Slavík, Štěpánek, Houfek, Walter, Šiller – Matiášek, D. Roubal, Čejka, Hasman, Hajšman, Procházka, Reitspies, Hanzlík, Adamec. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky skupiny Střed: HC Příbram - IHC Králové Písek 8:3, SC Kolín - HC David Servis České Budějovice 6:2.

Následující program - čtvrtek 19.00: China Golden Dragon - HC Tábor (ZS Slaný), sobota 17.30: IHC Králové Písek - HC Kobra Praha, 18.00: HC David Servis České Budějovice - SHC Klatovy, China Golden Dragon - SC Kolín, HC Tábor - HC Příbram.