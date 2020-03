V prvním zápase na Chodsku zvítězili domažličtí borci 5:4, ve druhém duelu na ledě soupeře vedli už 3:0 a těsně před koncem drželi postupovou remízou 5:5. Nakonec ale odcházeli z horkého kluziště v Klatovech smutní. Domácí v odvetě minutu před koncem vyrovnali a v nájezdech, které rozhodovaly o postupujícím do další fáze soutěže, nedali soupeři šanci.

PO PRVNÍM ZÁPASE BLÍŽ K POSTUPU CHODOVÉ

V úvodním čtvrtfinálovém duelu Domažlice nakonec výhodu domácího prostředí využily a zvítězily 5:4. Úvod utkání byl z obou stran velmi opatrný. Mužstva si byla vědoma faktu, že každý gól může rozhodnout.

Puk měli častěji na hokejkách klatovští hráči, ale paradoxně dvě největší šance první třetiny měli v samém závěru domácí. V obou případech podržel hosty Rückl. Přesilová hra domácích z úvodu druhé třetiny přinesla branky na obou stranách. Účet utkání otevřel ve vlastním oslabení Babka. Hostům vydržela radost pouze pár vteřin. Zásluhou Šímy dokázali domácí nakonec přesilovou hru využít a začínalo se opět od nuly.

Ve druhé třetině byla hra vyrovnanější. Z hráčů spadla nervozita a šance byly k vidění na obou stranách. V samém závěru si hosté vytvořili velký tlak a na několik střídání zavřeli domácí ve vlastním obraném pásmu, ale střelecky se nedokázali prosadit.

Naopak z rychlého protiútoku těsně před koncem třetiny otočil skóre domácí kanonýr Jakub Faschingbauer.

Do třetí třetiny nastoupili Klatovští s cílem co nejrychleji vyrovnat. To se jim zásluhou aktivního Čubana podařilo hned v prvním střídání. Klatovské hráče vstřelená branka navnadila a začali Domažlice přehrávat. Vypracovali si několik šancí a donutili hráče chodského celku k faulům. Hned první přesilovka se jim ale hrubě nevydařila. Domažličtí v ní dokázali dvakrát skórovat a než se z toho hosté dostali, přidali třetí branku. S postupem to v tu chvíli vypadalo pro klatovské hráče hodně špatně.

Hosté ale dokázali zabojovat, v posledních deseti minutách si vytvořili místy až drtivý tlak a zaslouženě snížili na rozdíl jediné branky. O možnost vyrovnat je na konci připravila vlastní nedisciplinovanost. Zbytečným faulem v závěru darovali přesilovou hru domácím. Ti se ale nikam nehnali a udrželi pro ně příznivý výsledek.

ODVETA? DOKONALÉ KLATOVSKÉ POVSTÁNÍ

Hokejisté HC Klatovy B dokázali smazat jednogólové manko z prvního zápasu, takže o postupujícím musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich prokázali větší šikovnost domácí hokejisté a zaslouženě postupují do semifinále play-off.

Na klatovských hráčích byla vidět nervozita od úvodního buly. K naději na postup v podobě nájezdů potřebovali výhru o jednu branku. K jistotě postupu pak výhru o dvě branky. Tato potřeba je ale svazovala. Hostující hráči se nikam nehnali, čekali na chyby a když dokázali dvě své šance využít, vypadalo to s nadějemi domácích hodně špatně.

Inkasované branky pomohly paradoxně domácím hráčům. Za „beznadějného “ stavu 0:2 z nich spadla nervozita, začali hrát svou hru a dokázali si vytvářet šance. Nic na tom nezměnila ani branka hostujícího kapitána v úvodu druhé třetiny.

Domácí byli v této fázi lepším celkem a byla otázka času, než se prosadí gólově. Hodně jim v tom pomohli hokejisté z Chodska, kteří nedokázali unést tuto změnu a svou neutuchající frustraci řešili zbytečnými fauly. Díky dvěma brankám Kubeše a jedné trefě Čubana se do kabin odcházelo za nerozhodného stavu 3:3.

Obrat domácí nabudil a v samém úvodu třetí třetiny vstřelili potřebnou branku a skóre otočili. V tu chvíli se začínalo znovu od nuly. Domácí byli lepším týmem, snažili se situaci využít a přidat rozhodující gól. Hostující celek se bránil s vypětím všech sil a vyrážel do nebezpečných brejků.

Po jednom z nich přiblížil postup opět na stranu domažlického výběru Mainer. Klatovští se ani poté nevzdali a v polovině zápasu využil přesilovou hru pěti proti třem Pitel a opět nasměroval zápas k nájezdům.

V závěru, když už se všichni připravovali na nájezdy, přišla přesilová hra hostů, kteří ji dokázali využít. Domácí ale ukázali odhodlání a potřebnou branku vstřelil v 59. minutě Babka.

O postupujícím tak musely rozhodnout až nájezdy. V nich prokázali pevnější nervy klatovští plejeři. V prvních třech sériích se prosadili pouze domácí Čuban s Vizingerem. Ve čtvrté sérii hosté snížili zásluhou trefy šikovného Mainera.

Bouček poté mohl drama definitivně ukončit, ale jeho střela skončila pouze na tyči. Následující nájezd vychytal Rückl a poslal domácí do kýženého semifinále. V něm se klatovští hráči utkají s Nejdkem. První zápase se hraje v pátek od 19.15 hodin na zimním stadionu v Klatovech, odveta je na programu o dva dny později na ledě soupeře z Karlovarského kraje.

HC Domažlice - HC Klatovy B 5:4

Třetiny: 0:0, 2:1, 3:3. Branky a nahrávky: 22. Šíma, 40. Faschingbauer (Muchka), 45. Faschingbauer (Polata), 46. Polata (Faschingbauer), 47. Šíma (Kubík) – 22. Babka (Kubeš, Hochman), 41. Čuban (Vizinger), 53. Vondryska (Vizinger, Čuban), 57. Vondryska (Čuban, Vizinger). Rozhodčí: Němec – Tvrdík, Sýkora. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Sestava Klatov: Rückl – Topinka, Rajal, Plánička, Valečka, Hochman, Juráň – Vondryska, Vizinger, Čuban, Bouček, Prokop, Kubeš, Pitel, Babka, Krs.

HC Klatovy B - HC Domažlice 6:5

Třetiny: 0:2, 3:1, 3:2. Branky a nahrávky: 28. Kubeš (Pitel, Babka), 31. Kubeš (Pitel), 39. Čuban (Vizinger, Plánička), 41. Babka (Rajal, Kubeš), 50. Pitel (Topinka, Kubeš), 59. Babka (Topinka) – 5. Vopelák (Mirovský, Čada), 16. Mainer (Kulhánek), 26. Faschingbauer (Polata, Kobes), 45. Mainer (Holomoj), 55. Kulhánek (Baxa, Polata). Rozhodčí: Kosnar – Jelínek, Rubáš. Vyloučení: 1:11. Využití: 4:0. V oslabení: 0:1. Sestava Klatov: Rückl – Topinka, Rajal, Plánička, Valečka, Hochman, Juráň – Vondryska, Vizinger, Čuban, Bouček, Prokop, Kubeš, Pitel, Babka, Krs.

Václav Nauš, Martin Mangl