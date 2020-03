„Je to velká škoda, protože jsme si zápas vlastně prohráli sami. Po první třetině jsme prohrávali 0:1, ale ve druhé části hry jsme byli jasně lepší. Měli jsme výborný pohyb a Kobru jsme zatlačili. Vytvořili jsme si řadu šancí, na střely vyhráli asi 15:4, srovnali a měli i další příležitosti, díky nimž jsme mohli výsledek otočit. Bohužel, neproměnili jsme je,“ uvedl pro klubový web trenér Klatov Michal Straka.

Ve třetí třetině branka nepadla, a tak o osudu utkání muselo rozhodnout prodloužení. V něm byl za faul loktem vyloučen domácí Slavík a Kobra dostala jedinečnou možnost – v přesilovce čtyři na tři vstřelit vítězný gól. A to se celku z hlavního města nakonec povedlo. Na začátku šesté minuty se po povedené kombinační akci prosadil Tondr.

„Ve třetí třetině jsme doplatili na nedisciplinovanost. Hráli jsme šest nebo osm minut v oslabení, což jsme paradoxně přežili, ale nepoučili jsme se a v prodloužení se nechali znovu vyloučit. Kobra pak v přesilovce čtyř proti třem rozhodla zápas. Mrzí nás to, série pokračuje dál,“ doplnil zklamaný kouč.

Pro oficiální internetové stránky pražské Kobry se vyjádřil také kouč hostujícího celku. „Do utkání jsme nastoupili s tím, že ho chceme vyhrát a vrátit sérii do Prahy. V první třetině tým šlapal, hráli jsme zodpovědně, měli jsme více ze hry, a to vedlo k prvnímu gólu. Potom jsme ale bohužel udělali chybu a soupeř srovnal na 1:1. Do konce třetí třetiny to byl vyrovnaný souboj, v prodloužení pak rozhodl Tondr. Bylo to dramatické utkání, ve kterém se ukázalo, jakou má náš tým sílu,“ těšilo kouče Kobry Miloslava Šebu.

Pokud ve čtvrtek výkonný výbor Českého hokeje nerozhodne jinak (jednání ohledně dalšího postupu druhé ligy vzhledem k okolnostem nařízení vlády ČR z hrozby šířícího se koronaviru CoVid-19), série se v pátek vrátí na bránický stadion. Tam by se hrálo od 18.00 hodin, samozřejmě znovu bez diváků.

SHC Klatovy – HC Kobra Praha 1:2 po prodloužení

Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 31. Hajšman (Matiášek) – 15. Šťastný (Mrkvička), 66. Tondr (Bárta, Bříška). Rozhodčí: Velčovský – Žídek, Baxa. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: hráno bez diváků.

SHC Klatovy: Kolář – Slavík, Leština, Šiller, Lokajíček, Houfek, Sysel, Walter – Hanzlík, Uhlík, Roubal, Mužík, Matiášek, Vávra, Krliš, Kolda, Hasman, Hajšman, Procházka, Reitspies. Trenér: Michal Straka.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Šteiner, Knesl, Pelant, Pelant, Popela, Mrkvička, Šefl – Šťastný, Tondr, Hlinka, Petrov, Davídek, Heldák, Novák, Bříška, Smejkal, Bárta, Mucha, Antončík. Trenér: Miloslav Šeba.