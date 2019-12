V posledním vzájemném měření sil totiž od družiny trenéra Michala Straky schytala debakl 1:8. Tentokrát ale slavila a Klatovy v jejich svatostánku porazila 4:2.

Středeční bitvu začali lépe hokejisté z pražského Baníku, kteří se v 8. minutě zásluhou Kamila Bříšky ujali vedení. Dvě minuty po přestávce ale vyrovnal Hasman, na jehož zásah při dvojnásobné početní výhodě navázal v 33. minutě Jiří Uhlík. Klatovy ve třetí periodě pozorně bránily, ale totálně nezvládly závěrečných pět minut zápasu. V čase 54:22 překvapil klatovského gólmana Koláře znovu Bříška a tentýž hráč přesně o 70 vteřin později dokonal hattrick i obrat svého týmu. Necelé tři minuty před koncem pojistil vítězství Pražanů Heldák. „Odehráli jsme dobrý zápas, byli jsme lepší, ale na konci jsme si to sami pokazili,“ litoval Jakub Procházka, který byl vyhlášen nejlepším hráčem klatovského družstva.

OHLASY TRENÉRŮ

Michal Straka (trenér SHC Klatovy): „Je to škoda, porážka nás moc mrzí. Myslím si, že kluci po většinu zápasu velmi dobře pracovali, dokázali jsme otočit stav z 0:1 na 2:1. Ale utkání jsme ztratili v posledních pěti minutách. Místo toho, abychom kotouče vyhazovali po mantinelu ven, tak si s tím hrajeme a dáváme to zbytečně dozadu. Ve třetí třetině jsme si koledovali a byli potrestáni.“

Miloslav Šeba (HC Kobra Praha): „Nastoupili jsme do utkání s tím, že budeme perfektně bránit střední pásmo a vyčkáme si na chyby soupeře, což se nám podařilo. Šli jsme do vedení, oni pak ale po naší chybě srovnali. Ve druhé třetině jsme měli mnoho šancí, které jsme neproměnili. Držel nás hlavně gólman, který předváděl neskutečné zákroky, soupeř se ale i přesto bohužel dostal do vedení. Od desáté minuty třetí třetiny jsme zvyšovali tempo tak, abychom je donutili chybovat a podařilo se nám dát góly. Otočili jsme to na 4:2, což je skvělé.“

SHC Klatovy – HC Kobra Praha 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 22. Hasman (Procházka), 33. Uhlík (Procházka) – 8. Bříška (Tondr, Šťastný), 55. Bříška, 56. Bříška (Mrkvička, Šteiner), 58. Heldák (Bříška, Šťastný). Rozhodčí: Hucl – Rubáš, Baxa. Vyloučení: 3:3, navíc Mrkvička (Kobra) 10 minut OT. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 200.

SHC Klatovy: Kolář – Houfek, Houdek, Slavík, Sysel, Vajner, Walter – D. Roubal, Mužík, Matiášek, Vávra, Hasman, Uhlík, Procházka, Kolda, Reitspies, J. Roubal. Trenér: Michal Straka.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Popela, Valík, Šteiner, Mrkvička, Šefl – Petrov, Heldák, Bříška, Hlinka, Tondr, Hotěk, Davídek, Hrubý, Šťastný, Smejkal, Antončík. Trenér: Miloslav Šeba.