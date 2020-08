První třetina nabídla fanouškům vyrovnanou podívanou. Díky přesilové hře se Klatovy ujaly rychlé vedení, byť trefa Filipa Koláře, jenž šikovnou tečí překonal Sochůrka, se už do statistik využitých početních výhod nakonec nepočítala. Kobru obdržená branka nepoložila, ale vyrovnání nepřicházelo. Micka v brance Klatov byl pozorný, jednou ho navíc zachránila tyč.

V úvodu druhé periody mohli Klatovští svůj hubený náskok navýšit. Sochůrek v kleci Pražanů, který v minulosti oblékal dres západočeského klubu, ale předváděl bezchybný výkon. Nevyužité šance pak mladíky z Klatov mrzely. V přesilové hře totiž chvíli před polovinou zápasu srovnal z dorážky Hrubý.

Oba týmy se přetahovaly, hra měla vysoké parametry. K vidění byla spousta přesilovek i gólových příležitostí. Skóre se ale dlouho neměnilo. Průběžný stav 1:1 vydržel až do 46. minuty, kdy se střelou z bezprostřední blízkosti prosadil domácí Richard Šeba. Kobře se tak podařilo vývoj utkání otočit.

Akcie Klatov s ubíhajícím časem klesaly. I když je pravda, že šance přicházely. Sochůrek ale držel těsné vedení. A když se minutu před koncem prosadil do prázdné branky Pražan Bříška, bylo rozhodnuto.

Domácí trenér Miloslav Šeba po zápase pro klubový web kvitoval, že utkání splnilo přesně to, co jeho svěřenci potřebovali. „Klatovy jsou silným soupeřem a tato utkání jsou pro nás v přípravě velmi důležitá. Hrálo se ve velkém tempu, oba týmy odehrály dobrý zápas,“ hodnotil kouč.

K prohranému zápasu se vyjádřil i jeho protějšek na lavičce klatovského družstva Michal Straka. „Bylo to vyrovnané utkání se spoustou nepřesností, přičemž Kobra rozhodla brankou v přesilovce. My jsme početní výhody měli také, ale nesehráli jsme je moc dobře. Rozhodující byla třetí třetina, ve které soupeř dobře forčekoval, my jsme pak ztratili kotouč ve vlastní obranné třetině a padl z toho gól,“ smutnil klatovský šéf lavičky.

Pokud půjde všechno podle plánu a do hry nevstoupí neustupující koronavirus, další utkání odehrají Klatov v úterý doma od 17.00 hodin proti Příbrami.

Zdroj: HC Kobra Praha

Branky a nahrávky: 26. Hrubý (Šťastný, Ryzák), 46. Šeba (Brůna), 59. Bříška – 5. Kolář (Kaňák). Rozhodčí: Jaroš - Flegl, Teršíp. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Ryzák, Brůna, Steinocher, Knesl, Holý, O. Zmeškal, Pelant – Šťastný, Bříška, Žídek, Novák, Hlinka, Heldák, Sovík, Kafka, Indra, Mucha, Hrubý, R. Šeba, Šálek. Trenér: Miloslav Šeba.

SHC Klatovy: Micka – Houfek, Walter, Leština, Kaňák, Kovařík, Lokajíček – Hasman, D. Roubal, Hanzlík, Morawetz, Procházka, Princl, Kolář, Reitspies, Fořt, Berčík. Trenér: Michal Straka.