Bodově se však na ně dotáhly poslední Řisuty, které doma ve Slaném dokázaly porazit bruslaře z Havlíčkova Brodu 2:1. „Už jsme vítězství potřebovali,“ oddechl si trenér Klatov Michal Straka po sobotním úspěchu.

Hokejisté Klatov (hráči v červeném) jedou ve středu do Chebu, kde budou chtít navázat na sobotní utkání s Příbramí (bílé dresy).

Jenže Klatovy potřebují body sbírat i nadále a nejlépe hned od středy, kdy v rámci 9. kola soutěže míří na led chebského Stadionu, který v prvním vzájemném utkání sezony udolaly na domácím kluzišti jednoznačně 3:0.

Doufejme, že utkání nebude mít stejný scénář jako v přípravném období, kdy oba týmy v Chebu sice nastoupily k rozbruslení, ale rozhodčí ještě před úvodním vhazování zápas zrušil. Důvod? Technická závada ledové plochy.

„V Chebu začali den před zápasem malovat reklamy, takže seřízli led na dva centimetry. Tohle se dělá všude, ale pak dva až tři dny na led nikdo nesmí,“ vysvětlil tehdy klatovský trenér Michal Straka s tím, že po namalování reklamních nápisů nebo čar ke hře se led zase zaleje vodou.

„Nešlo na tom zkrátka hrát. Dělaly se tam velké díry, někde až na beton. To by bylo neregulérní, navíc by šlo o zdraví hráčů,“ pokračoval trenér SHC Klatovy. „Během své hráčské kariéry jsem zažil třeba to, že se na ledě udělala jedna díra, ale to jsem ještě nikdy nikde neviděl,“ pousmál se Straka.

Středeční utkání v ledové aréně v Karlovarském kraji začíná v 18 hodin.