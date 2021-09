Na Vysočině sice od 7. minuty prohrávali, ale o minutu později srovnal po pohledné akci Roubalů starší David. S klatovským týmem nezamávala ani druhá trefa domácích, kterou obstaral v čase 21:52 Kliment, jenž Polívku v bráně Klatov překonal povedenou pumelicí.

Klatovští hokejisté si po výhře nad Chebem vyšlápli také na Havlíčkův Brod.Zdroj: Jindřich Schovanec

Důležité bylo, že chvíli nato vyrovnal střelou zápěstím Josef Roubal a minutu a půl před koncem prostřední periody skóre otočil Jakub Sysel, jenž domácího gólmana Chaloupku propálil jedovatou ránou od modré čáry.

V 55. minutě přidal čtvrtou branku hostů Petr Eret a výhru Západočechů pečetil necelé dvě minuty před koncem znovu neúnavný Josef Roubal, jenž tváří v tvář havlíčkobrodskému brankáři nezaváhal.

„Nejdříve bych se chtěl divákům omluvit za ten paskvil, který jsme předvedli od půlky zápasu. Dnes zaslouží absolutorium jen brankář a Patrik Vacík. Do poloviny zápasu jsme nehráli až tak špatně,“ řekl pro klubový web domácího celku z Kotliny trenér Michal Konečný.

To Michal Straka, jeho protějšek na lavičce SHC Klatovy, byl po zápase o poznání v líbeznější náladě. „Pro nás strašně důležité vítězství, protože jsme po výhře nad Chebem chtěli nastartovat nějakou šňůru. Myslím si, že první třetina byla vyrovnaná, ale od druhé třetiny jsme byli lepším týmem. Do třetí části hry jsme šli s vedením v zádech 3:2 a pak to bylo o tom, jestli přidáme čtvrtou branku, nebo domácí srovnají. Tlačili jsme, tlačili a nakonec čtvrtý gól dali. To zápas asi definitivně rozhodlo. Myslím si, že jsme po zásluze zvítězili,“ řekl klatovský trenér ve videorozhovoru pro klubový Instagram.

BK Havlíčkův Brod - SHC Klatovy 2:5

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 7. Vacík (Tecl, J. Ludvík), 22. Kliment (Kalač, Kuchta) – 8. D. Roubal (J. Roubal, Uhlík), 24. J. Roubal (Uhlík, D. Roubal), 39. Sysel (Houdek, Eret), 55. Eret (Beránek, Sysel), 59. J. Roubal (Uhlík, Sklenička). Rozhodčí: Kraval – Jiruška, Jurak. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:47. Diváci: 275.



BK Havlíčkův Brod: Chaloupek – Krejčí, Čermák, Nepokoj, Janoušek, Kliment, Najman – Čejka, D. Košťál, Bulín – Holenda, T. Ludvík, Voříšek – Tecl, Kuchta, Kalač – Vacík, J. Ludvík. Trenér: Michal Konečný.

SHC Klatovy: Polívka – Sysel, Houdek, Sklenička, Kovářík Jánský – Kaiser, Kolda, Reitspies, J. Roubal, Fořt, Uhlík, Eret, D. Roubal, Kolář, Procházka, Beránek, Tulačka. Trenér: Michal Straka.