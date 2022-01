Na Vysočině půjde o nesmírně důležitý souboj. Havlíčkův Brod je totiž v tabulce čtvrtý, a to je pozice, která jako poslední zajišťuje postup do blížící se vyřazovací části. Klatovským patří v druholigové skupině Jih aktuálně páté místo, přičemž na Bruslaře ztrácejí jediný bod. O motivaci tedy bude v sobotu večer postaráno. Půjde opravdu o hodně.

Z archivu: Klatovy (červené dresy) - Havlíčkův Brod.Zdroj: archiv Deníku

„Musíme si společně říct, co bychom měli změnit a poučit se z tohoto zápasu,“ říkal po posledním utkání s Chebem (3:4 po prodloužení) klatovský útočník Jiří Uhlík, který byl po skončení duelu jedním ze dvou respondentů tradičního hodnotícího videorozhovoru pro klubový web.

A pak tak trochu vzpomínal i na poslední dvě vzájemná měření sil na ledě sobotního soupeře, kde klatovské mužstvo v letošní sezoně nejprve vyhrálo 5:2, a pak vybojovalo bod za porážku v prodloužení 3:4. A když se k tomu připočítají i kladné domácí výsledky 4:3 a 5:4 po prodloužení, dalo by se říct, že na Bruslaře se Západočechům letos poměrně daří.

31. kolo skupiny Jih.Zdroj: Český hokej

„Už jsme s nimi hráli několikrát a víme, jakým stylem se prezentují. Musíme zopakovat výkony, které jsme u nich letos předváděli. Od první do poslední lajny. Pokud to zvládneme, věřím, že to vyjde,“ míní ostřílený forvard.

Havlíčkův Brod ale Klatovanům rozhodně nedá nic zadarmo. Před domácími fanoušky si jistě bude chtít po poslední drtivé porážce u Jordánu s Táborem (1:8) spravit chuť, náladu i renomé. Utkání mezi Havlíčkovým Brodem a SHC Klatovy začíná v sobotu v 17 hodin.

