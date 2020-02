Duel lépe začali hosté, kteří se zásluhou Březiny s Hajičem ujali vedení 2:0. Za Klatovy ve 24. minutě snížil ostrostřelec Uhlík. Na začátku třetí periody ale vrátil Jihočechům dvougólový náskok Černý. Klatovy se však nevzdaly a dvěma slepenými góly skóre atraktivního souboje vyrovnaly.

Ani to však na body nakonec nestačilo. Vítěznou branku Tábora vstřelil čtyři minuty před koncem z přesilové hry snajpr Heřman. „Myslím si, že jsme viděli výborný zápas. V první třetině jsme ale byli špatní. Měli jsme problém si zvyknout na tempo hry a pohyb soupeře. Tábor nás přestřílel asi 15:4. Od druhé třetiny to bylo z naší strany výrazně lepší. Je škoda, že jsme v závěru této části neproměnili dlouhou přesilovku pět na tři. Šance na to byly,“ uvedl pro klubová web zklamaný trenér Klatov Michal Straka. „Pak nás srazil gól na začátku třetí třetiny, ale ještě jsme dokázali vyrovnat. Ke konci jsme ale inkasovali v oslabení,“ dodal kouč.

SHC Klatovy – HC Tábor 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 24. Uhlík, 46. Uhlík (Sysel, Krliš), 47. Sysel (Krliš, Procházka) – 12. Březina (Heřman), 16. Hajič (Šulek), 41. Černý (Seidl, Šulek), 56. Heřman (Černý, Zayml). Rozhodčí: Hucl – Zimmermann, Tvrdík. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Sestava Klatov: Kuchař (Čech) – Štěpánek, Houfek, Lokajíček, Leština, Sysel, Walter – Hanzlík, Roubal, Uhlík, Reitspies, Krliš, Vávra, Procházka, Hajšman, Mužík. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky 39. kola: IHC Králové Písek – David Servis České Budějovice 4:7, HC Kobra Praha – SC Kolín 0:5.

Další zápas Klatov – středa 18.07: SC Kolín – SHC Klatovy.