Klatovské naděje odehrály svou kvalifikační část turnaje pod otevřeným nebem v Žamberku, kde ve skupině A vyhrály všechny tři zápasy s impozantním skóre 53:10 a následně postoupily do play-off. V semifinále pak rozdupaly Jaroměř poměrem 20:7, ale ve finále nestačily na brněnskou Kometu, které podlehly 6:10. I tak ale ze druhého místa slaví postup do finálového turnaje, který se uskuteční od 15. do 16. ledna na střeše Galerie Harfa v Praze.