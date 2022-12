Klatovští hokejisté vyzvou v domácí aréně nepříjemný Most. Lvům mají co vracet

O víkendu prolomili černou sérii porážek, když uspěli za tři body na ledě Hronova (4:2). Navázat na cenný úspěch by chtěli hokejisté SHC Klatovy i ve středu večer, kdy v rámci 21. kola západní konference druhé hokejové ligy přivítají na domácím ledě nepříjemný Most. Tomu mají z úvodního vzájemného měření sil v letošní sezoně co vracet. 12. října Severočechům podlehli na jeho ledě v divoké přestřelce 4:7.

Hokejisté SHC Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) přivítají ve středu večer Most (modří). Utkání začíná v 18.00 hodin. | Foto: Jindřich Schovanec