Hokejisté SHC Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v sobotním utkání 6. kola západní konference II. ligy houževnatý Hronov 4:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Výborně jsme do zápasu vstoupili, na začátku jsme dali dvě rychlé branky, které nás uklidnily. Ve druhé třetině to rozhodčí hodně vylučoval, soupeř snížil, ale my jsme mu pak dokázali odskočit na tři branky. Ve třetí třetině jsme si to už pohlídali, i když tam Hronov měl nějaké šance. Myslím si, že výsledek je spravedlivý,“ konstatoval kouč Straka, jehož svěřenci se aktuálně nachází v tabulce se ziskem devíti bodů na sedmé příčce.

Ve středu je navíc čeká další utkání, a to na ledě mosteckých Lvů, kteří v sobotu doma deklasovali Benátky nad Jizerou jasně 8:3. Most je v tabulce o tři body a jednu příčku před klatovskými hokejisty. Souboj na severu začíná v 18 hodin.

SHC Klatovy – HC Wikov Hronov 4:1

Zdroj: SHC Klatovy

Třetiny: 2:0, 2:1, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Kremláček (Kolář, J. Roubal), 7. J. Roubal (Kvasnička, Kremláček), 29. Kremláček (Roubal), 31. Brtník (Houdek, Čech) – 23. Bořuta (Hašlar, Pavelka). Rozhodčí: Kosnar – Tvrdík, Rubáš. Vyloučení: 6:7. Vyšší tresty: 1:1 (Šeba & Tichý – oba osobní trest na 10 minut za nesportovní chování). Využití přesilovek: 2:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 110. SHC Klatovy: K. Kolář (Pitel) – Brtník, Zich, Vajner, Kremláček, Brtník, Kovářík, Houdek – Čech, Roubal, Beránek, Kvasnička, Beránek, F. Kolář, Šeba, Kosnar, Ženíšek. Trenér: Michal Straka. HC Wikov Hronov: Tichý (Ševců) – Najman, Mikulinec, Kozlov, Pavlenka, Heligr, Exner, Amirov, – Hašlar, Putz, Akhemetianov, Kyndyshev, Bořuta, Bondar, Kubeček, Veselý, Yailov, Sobchenko, Štrombach. Trenér: Luděk Exner. Další soupeř Klatov: Most (venku).

Ostatní výsledky 6. kola skupiny Západ (2. ligy): HC Letci Letňany – Piráti Chomutov 3:2, IHC Králové Písek – HC Řisuty 6:4, HC Baník Příbram – HC Děčín 2:5, Mostečtí Lvi – HC Benátky nad Jizerou 8:3, HC Tábor – HC Slovan Ústí nad Labem 4:3 po prodloužení, HC Stadion Cheb – HC Stadion Vrchlabí 0:4, HC Kobra Praha – HC Vlci Jablonec nad Nisou 6:2.

Program 7. kola západní konference – středa 17.30: Piráti Chomutov – HC Stadion Cheb, 18.00: HC Benátky nad Jizerou – HC Letci Letňany, HC Slovan Ústí nad Labem – HC Vlci Jablonec nad Nisou, HC Wikov Hronov – HC Stadion Vrchlabí, IHC Králové Písek – HC Tábor, Mostečtí Lvi – SHC Klatovy, 18.30: HC Baník Příbram – HC Kobra Praha, 19.30: HC Řisuty – HC Děčín.

