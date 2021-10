Pokud klatovští hokejisté zachytí začátek, mají proti Kohoutům šanci uspět. Musí ale radikálním způsobem změnit přístup k samotnému utkání, rvát se o každý kotouč i milimetr ledové plochy a musí chtít vyhrát. To je základ. Bitva v Táboře začíná v sobotu v 18 hodin. Kdo se bude radovat?

„Během pár minut prohráváme o dva tři góly, a to se pak těžko obrací. Pak snížíme, vytvoříme si šance, ale nejsme schopni je proměnit. Poté se dostáváme do stavu, kdy se zápasy dohrávají tak, jak nechceme,“ řekl pro klubový YouTube kanál asistent trenéra klatovského SHC Ivan Vlček po posledním (středečním) prohraném zápase doma s Kobrou Praha (3:9).

Co teď? Nic jiného než hodit předchozí nezdary za hlavu klatovskému souboru zkrátka nezbývá. Už v sobotu ale mají šanci na reparát. Ovšem půjde o pořádně těžkou zkoušku. Ožehavou, složitou…

Horší jsou už jen Řisuty, které v dosavadních šesti kolech vybojovaly tři body. Ano, bylo to zrovna proti svěřencům klatovského trenéra Michala Straky.

Třikrát a dost? Přejme si to. Hokejisté druholigového SHC Klatovy totiž neprožívají dvakrát ideální období. Západočeši v jižní skupině třetí nejvyšší domácí soutěže prohráli třikrát v řadě a v tabulce se propadli až na předposlední místo.

